Boeing passe avec brio l'étape du déploiement des parachutes de sa capsule CST-100 Starliner

Starliner valide son test de déploiement de parachutes



Un succès mérité

Source : Engadget

Le géant américain a en effet réussi un important test de qualification de déploiement des parachutes de sa capsule, ce qui le rapproche encore un peu plus d'un futur voyage habité à destination de l'ISS.Le premier vol de la capsule Starliner aura-t-il lieu cet été ? La société, déjà centenaire, est-elle en mesure de prendre de l'avance sur SpaceX dont la capsule habitable Crew Dragon a malheureusement explosé lors de son dernier essai statique Force est de constater que c'est plutôt bien parti pouret sa capsule CST-100 Starliner. Cette dernière vient en effet de passer avec brio un test crucial et déterminant qui consistait àafin d'atterrir au polygone d'essais de missile de White Sands, au sud du Nouveau-Mexique.Ce test de qualification d'une grande importance visait à déterminer la capacité de la capsule de Boeing à, une opération déterminante puisque c'est de cette manière que les astronautes regagneront la terre ferme si jamais ils empruntent ce vaisseau.Pour réaliser ce test, les équipes de ce programme ont simulé un vol réel ainsi qu'une panne de parachutes puisque deux d'entre eux (sur une demi-douzaine) ont volontairement été désactivés. La capsule Starliner a ainsi été larguée depuis un ballon à. Il n'a nécessité que quatre petites minutes à l'engin pour effectuer un atterrissage correct en ne déployant qu'une partie de ses parachutes.Le succès de ce test ouvre les portes dupour Boeing. Si tout se passe comme prévu, ce vol de qualification pourrait avoir lieu le 17 septembre pour une durée de sept jours.Si celui-ci rencontre le succès escompté, Boeing aurait ainsi engrangé une bonne avance sur SpaceX et Starliner pourrait devenir le premier engin américain, depuis la navette spatiale, àdepuis le sol US, à destination de la Station spatiale internationale.John Mulholland, vice-président de Boeing Starliner, a déclaré à propos de ce succès : «».