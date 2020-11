La Légende de Thor : LE Zelda de la SEGA Mega Drive ?

En 1996, c’est la SEGA Saturn qui accueille la suite de La Légende de Thor, avec The Story of Thor 2, une préquelle au jeu Mega Drive. Ce second épisode permettait alors de découvrir les origines du mystérieux bracelet d’or, et était à l’origine prévu pour débouler sur… 32X !

Profitant du succès de son prédécesseur, The Story of Thor 2 reprenait la recette de l’opus Mega Drive, en version « Plus » évidemment ; il n’a toutefois pas forcément connu la même destinée, les joueurs ayant, dans leur immense majorité, les yeux tournés depuis quelques mois déjà vers une certaine Sony PlayStation…