Coronavirus : le Taipei Game Show reporté à cet été

On ne présente malheureusement plus le Coronavirus, dont les victimes sont chaque jour un peu plus nombreuses. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le bilan fait état de 9 776 contaminations et 213 décès à travers le monde, la plupart des victimes ayant été dénombrées en République Populaire de Chine. Bien entendu, l'épidémie a aussi des conséquences sur la vie économique du pays.Les grands rassemblements de population étant de possibles vecteurs de propagation du virus, les autorités chinoises et les grands acteurs économiques du territoire prennent leurs responsabilités en annulant ou en reportant un grand nombre d'événements. Cela a par exemple été le cas, il y a quelque jours, de Huawei, dont la conférence a été reportée fin mars Aujourd'hui, c'est au tour des organisateurs du Taipei Game Show de prendre une décision analogue en reportant l'événement, initialement prévu du 6 au 9 février, à cet été, dans l'espoir que la situation soit enfin maîtrisée d'ici là.» a déclaré aujourd'hui un représentant de l'événement. «».Il y a fort à parier que d'autres événements connaîtront le même sort et nul ne peut affirmer que ces reports ne se transformeront pas en annulations pures et simples.