Le jeu vidéo Alien Blackout annoncé... sur smartphone

Trois studios de développement à l'œuvre

Autant dire que cette information n'a pas été du goût des fans de la franchise. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le premier trailer n'affiche qu'un peu plus de 100 000 vues pour environ 8400 mentions « Je n'aime pas ce contenu » sur YouTube. La déception des joueurs est égale aux attentes immenses que le jeu pouvait susciter au sein de la communauté.est développé par les équipes de chez ForNextGames, D3 Go! (Marvel Puzzle Quest, Magic: The Gathering - Puzzle Quest) et Rival Games (Thief of Thieves). Le joueur devra rester en vie alors que le terriblerodera dans les couloirs de la station spatiale. Il va donc falloir guideret son équipage afin de prendre les bons choix pour avancer. Pour cela, il faudra utiliser la carte holographique, les caméras de surveillance et le détecteur de mouvement pour progresser sans encombre.Pour le moment, nous n'avons pas accès à des détails plus précis.à une date encore inconnue.