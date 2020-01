L'ONU prépare un texte visant à protéger un tiers de la biodiversité mondiale

Étendre les zones de conservation

Les objectifs d'Aichi de nouveau sur la table

Derrière un objectif de « Vivre en harmonie avec la Nature » d'ici 2050, le texte compte des suggestions bien concrètes.Le ministère de l'Écologie et de l'Environnement chinois, Li Ganjie, a déclaré dans le communiqué de presse des Nations Unies : «».Le texte sera ainsi négocié à la COP15, en octobre. En l'état, il propose de «» couvrant «». Les ONG regroupées sous le nom « Campaign for Nature » ont cependant fait part de leur inquiétude concernant l'absence de détails sur la gestion de ces espaces protégés.La CDB évoque également dans son texte le rôle de la déforestation, de la surpêche, de la chasse, du changement climatique, de la pollution et des espèces invasives dans la dégradation de la biodiversité. Selon elle, 75 % de l'environnement terrestre et 66 % de l'environnement marin auraient été touchés par les activités humaines, des chiffres qui s'appuient sur les conclusions des experts en biodiversité de l'ONU (IPBES) . Parmi ses autres mesures, il suggère ainsi de «».Si ces propositions jugées « ambitieuses » par Aleksandar Rankovic, expert à l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) sont maintenues, la COP15 renouvellerait ainsi les objectifs d'Aichi . Ce plan stratégique formulé en 2010 visait lui aussi à « Vivre en harmonie avec la Nature », notamment par l'extension de zones protégées d'ici 2020. La plupart de ces objectifs n'ont pas été atteints. Une histoire qui risque de se répéter à partir d'octobre.