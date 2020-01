Poser des LED sur les filets de pêche réduit les captures accidentelles

Des filets lumineux pour une pêche plus durable ?

Une baisse considérable des captures accidentelles

Source : Science et Avenir

Des chercheurs britanniques de l'université d'Exeter ont installé des LED sur des filets de pêche, déployés au large du Pérou, pour déterminer leur impact sur les prises accidentelles. Résultat : une forte réduction des captures non désirées de tortues, de dauphins, et d'oiseaux marins !Les filets de pêche, en particulier les filets maillants qui sont déployés verticalement dans l'eau grâce à des flotteurs, sont susceptibles de causer un grand nombre de prises accidentelles car les animaux marins ne les voient pas. Ainsi, de multiples espèces non ciblées par les pêcheurs se retrouvent capturées à tort. Une fois le filet remonté en surface, les animaux sont relâchés entre la vie et la mort dans l'océan.Hélas, peu de solutions existent de nos jours pour réduire la proportion de captures accessoires. Une des pistes envisagées consiste à envoyer des signaux sensoriels pour alerter les espèces non ciblées de la présence des filets de pêche, et mieux préserver leur population.Entre 2015 et 2018, des chercheurs de l' université britannique d'Exeter ont placé des lumières LED sur des filets de pêche, tous les 10 mètres environ sur la ligne de flottaison. 864 filets ont été équipés de la sorte dans trois ports péruviens. Pour pouvoir comparer les résultats, d'autres bateaux utilisant autant de filets non éclairés ont également été suivis.L'ajout des LED s'est avéré très efficace pour réduire le nombre de prises accidentelles, puisque les captures de tortues (tortues vertes, caouannes, ou olivâtres) étaient 70 % inférieures sur les filets lumineux par rapport aux filets témoins non équipés. Tandis que les captures des petits cétacés (dauphins communs ou obscurs, marsouins) étaient 66 % inférieures.D'autres études réalisées précédemment par l'université britannique avaient montré une baisse de 85 % des captures accidentelles d'oiseaux marins (albatros, cormorans), plongeant dans l'eau pour se nourrir. Les LED agissant comme un avertissement visuel pour ces animaux.Parallèlement, les chercheurs n'ont pas noté de réduction de la quantité de poissons attrapée par les bateaux dotés de filets lumineux. C'était un point important à vérifier puisque cette technique de protection des animaux marins ne peut se faire qu'avec l'assentiment des pêcheurs.En France aussi, les filets de pêche lumineux font l'objet de recherches. Depuis le début de l'année 2019, l' Ifremer teste dans le bassin d'essai de Lorient des filets avec mailles fluorescentes ou dotés de LED étanches. L'approche est un peu différente, puisqu'il s'agit cette fois de permettre aux petits poissons de s'échapper du chalut.