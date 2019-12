SeaRoutes, la start-up basée à Marseille qui veut un transport de marchandises plus vert

© Pixabay

Des services proposés sous forme d'API à destination des professionnels du secteur

SeaRoutes expérimente déjà ses solutions

Imaginée en Allemagne, SeaRoutes est une société établie à Marseille depuis janvier 2019. Fondée par deux amoureux et connaisseurs du secteur maritime, Pierre Garreau et Carsten Bullemer, la start-up a rejoint ZeBox, l'incubateur propulsé par le géant mondial du transport maritime en conteneurs, CMA CGM, qui siège également dans la cité phocéenne. Après six mois passés sein de l'incubateur, la société a étendu ses services.Portée par l'objectif d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la start-up a étendu ses services au transport de marchandises. Elle propose, désormais, un véritable outil de suivi , de planification d'itinéraires et de routage météorologique, que l'on peut consulter en ligne.SeaRoutes propose ses services sous forme d'API (interface de programmation). Ils permettent aux principaux acteurs de la chaîne logistique de bénéficier des routes avec une précision renforcée afin de mieux planifier, acheminer et améliorer des trajets d'un point A à un point B. Grâce à sa technologie, les professionnels du secteur peuvent améliorer la précision des heures d'arrivée, des planning et, surtout, réduire les coûts de carburant et les émissions de substances acidifiantes (COx, NOx, SOx)., explique Pierre Garreau, CEO et fondateur de la jeune entreprise.Alors qu'elle comptait 3 collaborateurs, 5 clients et 2 000 utilisateurs quotidiens au mois de janvier, SeaRoutes compte à présent une vingtaine de clients et a vu son nombre d'utilisateurs journaliers être multiplié par deux., se félicite le fondateur de la start-up.SeaRoutes peut se targuer de compter, parmi ses clients, des acteurs internationaux du secteur maritime au sens large, comprenant des transporteurs, des compagnies ou des gestionnaires de flottes. Elle a déjà séduit le Grand port maritime de Marseille (GPMM), qui expérimente son prototype avec les ports du Havre, de Rotterdam et d'Anvers depuis le 4 juillet.