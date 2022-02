Le droit d'auteur c'est has been ; un site vend des NFT de chansons connues, sans aucun accord

Les NFT de HitPiece n'ont rien du caractère « unique » de chaque « token non fongible » et, pire encore, ils ont surtout généré de la colère, de la déception et l'incompréhension. La colère, tout d'abord, de centaines d'artistes qui ont exprimé publiquement leur mécontentement, notamment sur Twitter, après avoir fait une découverte impromptue. Un site américain, dénommé HitPiece et se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux, s'est employé à proposer à la vente de NFT de morceaux musicaux.

C'est là tout le problème : dans un catalogue bien fourni composé notamment de nombreux groupes de rock indépendants encore actifs, mais aussi de légendes de la musique internationale tels que John Lennon, aucun des morceaux présentés à la vente n'a, en fait, reçu l'approbation des détenteurs de leurs droits.