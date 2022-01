Shadow and Bone (Netflix) : la saison 2 lance sa production et dévoile ses nouvelles têtes

Aux côtés de Jesse Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman ou encore Ben Barnes, seront donc présents en temps que réguliers Lewis Tan (Mortal Kombat), Anna Leong Brophy (Traces), Patrick Gibson (The OA) et Jack Wolfe (The Witcher). Ils incarneront respectivement Tolya Yul-Bataar, Tamar Kir-Bataar, Nikolai Lantsov et Wylan Hendriks, des personnages qui parleront sans doute aux lecteurs des romans de Leigh Bardugo.

