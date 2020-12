Xbox Series X | S : il reste du stock de consoles Series S 512 Go chez Cdiscount

Mais la Xbox Series S met avant tout l'accent sur son catalogue de jeux. Les plus récents optimisés pour cette machine bénéficieront de plusieurs améliorations comme un framerate à 60fps (voire 120fps), une résolution native en 1440p et un SSD permettant de réduire drastiquement les temps de chargement. Pour ce qui est des films et des vidéos lancés depuis des applications (YouTube, Netflix, Disney+…), ils pourront être lus en 4K. Enfin, avec le Xbox Game Pass (abonnement vendu séparément), vous pourrez accéder à plus de 100 jeux téléchargeables à volonté.