Une calculette sur votre Nintendo Switch ? Ça vous fera 8,99€

À ma gauche, le forfait mobile illimité RED by SFR, sans engagement, à 5 €/mois pour 5 Go de data. À ma droite, l'offre illimitée de B&You, également sans engagement, à 4,99 €/mois, qui propose aussi 5 Go de data… Faisons le point sur ces deux promos à durée limitée qui s'affrontent actuellement.