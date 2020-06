Switch : un stylet pour peindre et dessiner sur la console explose son crowdfunding

Annoncé en mai dernier avec pour objectif de récolter au moins 14 431€, le Colors SonarPen est déjà financé à hauteur de plus de 124 000€ à l'heure où nous écrivons ces lignes. C'est le développeur suédois Jens Andersson qui a mis en place cette campagne de financement via le site Kickstarter . Cependant, le projet n'est pas uniquement focalisé sur la création d'un stylet pour la Nintendo Switch ...

En effet, le stylet en question sera accompagné de l'application Colors Live. Cette licence a vu le jour sur Nintendo DS en 2007 et une suite intitulée Colors! 3D est sortie sur 3DS en 2012. Au total, le premier opus a été téléchargé plus d'un million de fois et une communauté s'est forgée autour de ce petit jeu permettant de peindre à volonté.