Quand un bug sur Need for Speed Unbound impose la mise à jour du BIOS

Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser l'outil mis en ligne par NVIDIA et, comme l'explique l'éditeur, il faut « se référer à la page d'assistance du fabricant de la carte mère pour obtenir la dernière version du BIOS ». Une manipulation plus simple et plus classique, mais qui suppose malgré tout de prendre quelques précautions, rappelées par ces mêmes fabricants sur les pages dédiées.