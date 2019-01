Google Translate évolue sur iPhone

4 options différentes pour les anglophones

Google Translate sur iPhone intègre maintenant plusieurs options régionales pour la saisie vocale et la phonétique audio. Outre la différenciation entre le français et le français canadien, l'application peut maintenant aussi faire la différence entre 4 régions différentes pour les anglophones.Ainsi, les anglophones étant situés en dehors des États-Unis ne seront plus forcés d'écouter des prononciations « à l'américaine » puisque Google Translate a corrigé son application de façon à rendre l'écoute et la saisie vocale plus efficace pour lesDe nouvelles options régionales sont également disponible pour la langue bengali (Bangladesh et Inde), ainsi que pour l'espagnol (Mexique et Espagne).