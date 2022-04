IKEA fait rire la toile avec ses nouveaux noms de produits issus de recherches Google

Une banquette de lit devient « Mon partenaire ronfle », des flûtes de champagne « Quand les enfants ont quitté la maison », un set d’outils de bricolage « Difficile de faire sortir un adolescent du lit » et une paire de ciseaux a été rebaptisée « Mon fils joue trop aux jeux vidéo ». Les exemples amusants ne manquent pas et 5 ans après le début de son lancement, la campagne continue de cartonner. Elle ressort toujours dans le top des résultats Google avec plus de 175 millions d’utilisateurs atteints et la vente des produits concernés aurait augmenté de 25 %.