IKEA : les sièges et bureaux cosignés avec Asus ROG seront en vente dès octobre

Au total, ce seront une trentaine de produits qui seront lancés d'ici quelques semaines dans nos contrées, après avoir déjà été rendus disponibles en Chine depuis janvier dernier.

Six grandes familles de produits sont attendues, et comme d'habitude avec IKEA, les appellations suédoises restent utilisées sur le marché international. On se retrouve donc avec UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE et HUVUDSPELARE.

On retrouve dans chacun d'entre eux le radical « spel », que les germanophones n'auront pas trop de mal à identifier comme un mot qui signifie « jeu » puisqu'il partage la même origine étymologique que le « spiel » allemand.