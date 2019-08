NVIDIA SHIELD TV : la mise à jour Android Pie est là avec moult améliorations !

© NVIDIA

Une meilleure gestion des couleurs en HDR

Une vingtaine de nouveaux titres sur GeForce NOW

Source : NVIDIA

Au menu, vous vous en doutez, de nombreuses améliorations visuelles, mais aussi logicielles avec notamment la prise en charge du Dolby Digital Plus 5.1 et duen 4K depuis certaines plateformes de SVoD.Uniquement déployé sur la version 2017 de la Shield TV apporte son lot de refontes graphiques, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. L'une des plus appréciables est certainement le paramètre appelé «», qui permet de laisser la main à lapour sélectionner le meilleur mode d'image pour votre téléviseur HDR. L'objectif étant d'afficher les couleurs les plus belles possible pour vos contenus vidéo.Autre ajout de taille :. Le concurrent Amazon Prime Video se met aussi à jour, et permet de recevoir du contenudepuis votre smartphone pour le diffuser sur le boîtier de NVIDIA.Pierre angulaire du service de cloud gaming, la Shield TV en version 8.0 s'accompagne d'une vingtaine de nouveaux titres inclus dans « l'abonnement » GeForce Now (on met des guillemets, puisque le service est toujours en bêta, accessible gratuitement).Le constructeur ne précise pas desquels il s'agit. Mais le service de cloud gaming compterait actuellement près de 500 titres auxquels s'adonner si vous avez pu recevoir un accès à la bêta. Pour vous y inscrire, c'est par ici . Patience : le sésame peut mettre plusieurs mois avant d'arriver.