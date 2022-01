Honor annonce sa prochaine conférence et confirme sa présence au MWC 2022

La mention « The Power of Magic » du site officiel consacré à l’événement laisse entendre que la gamme Honor Magic sera à l’honneur. En ligne de mire, le fameux Magic V , présenté ce mois-ci comme le smartphone pliant le plus fin du marché embarquant un SoC Snapdragon 8 Gen 1 , qui pourrait être lancé à l’occasion. Autre hypothèse, l’annonce d’une nouvelle gamme de smartphones Honor Magic , voire un ordinateur portable MagicBook ou une tablette . Ou bien peut-être que les Honor 60 et 60 Pro se rendront enfin disponibles sur d’autres marchés que la Chine lors du MWC 2022 ? Réponse le 28 février.