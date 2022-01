Honor prêt à secouer le marché des smartphones pliants avec son Magic V

L'impossibilité d'utiliser des composants matériels et logiciels en provenance des États-Unis, à cause du blocus imposé par l'administration Trump à sa maison mère, devenait problématique pour la marque et impactait sa croissance. La marque a donc été vendue en novembre 2020 à un consortium composé d'une société d'État de Shenzhen, en Chine, et d'un groupe de détaillants de la marque.

Honor est ainsi devenu un constructeur à part entière en récupérant, par la même occasion, ses usines et toutes les infrastructures précédemment affiliées à la marque. Totalement émancipé, Honor revient donc avec les Services Google dans leur intégralité et la possibilité d'utiliser les applications made in USA telles que Facebook, Instagram, Twitter ou encore Netflix.