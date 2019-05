COMPUTEX 2019 - Dell repense le design de son G3 15", un PC Gamer proposé dès 800 dollars

© DELL

Une fiche technique équilibrée pour un laptop vendu dès 800 dollars

Date et tarifs de lancement encore inconnus en France

Source : Communiqué de presse

Letroque ainsi un look très mainstream (proche de celui de la gamme Inspiron) pour une silhouette plus agressive et moderne. L'écran rogne sur ses imposantes bordures et le châssis en lui-même adopte despour une allure générale nettement moins pataude. La fiche technique de l'appareil, elle, reste dans la continuité de ce qui était proposé l'année dernière, mais migre vers des. Un écran 144 Hz est en outre proposé, en option, aux utilisateurs prêts à un investissement un peu plus conséquent.propose deuxau choix pour son G3 15 (2019) : un(quatre cores cadencés à 4,1 GHz en boost, 8 Mo de cache) ou un(6 cores à 4,5 GHz en boost, 12 Mo de cache), épaulés de 8, 16 ou 32 Go de mémoire vive (DDR4 2666 MHz). Côté GPU, on retrouve une3 Go (dont l'intérêt commence à être, petit à petit, assez limité), mais Dell mise aussi sur les nouvelles pucesavec les 1650 4 Go et 1660 TI 6 Go.Plus surprenant peut-être, le groupe propose, dont deux dalles Full HD de 15,6 pouces. Seule leur luminosité permet de les différencier - tout du moins sur le papier. La première se contente d'unede 220 nits, tandis que la seconde passe à 300 nits. Comme évoqué plus haut, un écran 144 Hz Full HD (300 nits là aussi) est disponible en option.En matière de stockage, on pourra opter pour 1 To de HDD (5400 rpm), 128, 256 ou 512 Go de SSD (au format M.2) ou des combinaisons SSD + Disque dur. On regrette toutefois que le stockage à plateau se limite à des HDD 5400 rpm, très lents, surtout pour jouer.Pour la connectique, enfin, on dispose ici d'une sortie HDMI, d'un port USB 3.1, de deux ports USB 2.0, d'une entrée RJ45, d'une prise Jack et d'un lecteur de cartes SD. Les modèles équipés de GTX 1650 ou 1660 Ti pourront compter sur un port USB-C DisplayPort Alt-Mode.A l'heure actuelle, les modalités de lancement dune sont pas encore connues pour la France. On sait simplement que l'appareil doit être lancé sous peu, dèsoutre-Atlantique (pour la version i5 / GTX 1050 / 8 Go de RAM). Les variantes les plus complètes devraient donc se stabiliser à près de 1000 euros.