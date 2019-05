COMPUTEX 2019 - Asus annonce deux moniteurs portables : un tactile et un pour joueurs

Le ZenScreen Touch : un écran portable tactile pensé pour la productivité

ROG Strix XG17 : une dalle 1080p / 240 Hz pour les joueurs

Source : The Verge

Entre deux annonces de laptops , le taïwanaisa présenté un duo de, arborant respectivement des diagonales de 15 et 17 pouces. Ils viennent compléter un marché qui se développe peu à peu pour répondre aux demandes des amateurs de mobilité.Leest un écran tactile Full HD de 15,6 pouces. Il profite d'un port USB Type-C, d'une entrée micro HDMI et d'une batterie 7800 mAh (pour une autonomie estimée à quatre heures lorsque la luminosité est poussée à son maximum). L'appareil est présenté par Asus comme étantetayant besoin d'un second écran lors de déplacements.Cette dalle portable est livrée avec un étui qui, une fois replié sur lui-même, servira de pied au dispositif.indique cependant qu'il est possible de faire tenir l'écran debout sans cet étui.a pensé à tout : un orifice présent sur le coin inférieur droit de l'appareil permet de passer un crayon à travers la base de l'écran pour le maintenir dresséParallèlement au ZenScreen Touch, Asus a présenté le. Comme son patronyme l'indique, cet écran de 17,3 pouces se destine surtout. On reste sur une dalle 1080p, mais pour profiter cette fois d'un taux de rafraîchissement fixé à 240 Hz. La batterie est la même que sur le, pour une capacité de 7800 mAh et une autonomie estimée à trois heures en 240 Hz (en passant sur un taux de rafraîchissement moins important, il sera possible de gagner en autonomie, est-il précisé).Côté connectique on trouve ici deux ports USB Type-C, disposés sur le flanc gauche de l'appareil, et une entrée micro HDMI. Lese pare du même système d'étui que le ZenScreen Touch et embarque des hauts parleurs intégrés en façade, sous l'écran.Asus n'a pas encore dévoilé de prix pour ces deux nouveaux écrans portables. On apprend tout juste que le ZenScreen Touch sera disponible