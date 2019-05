COMPUTEX 2019 - ASUS : comment suivre la conférence anniversaire en direct ?

Rendez-vous le 27 mai

Des ordinateurs portables et des smartphones au programme ?

Leest le salon annuel à ne pas rater si vous suivez l'actualité dans le domaine de l'informatique et de la high-tech. Il s'agit du plus grand événement au monde dans ces catégories et les firmes du monde entier seront de la partie avec de gros stands sur place. Ainsi, nous savons déjà queou encoreauront des choses à nous montrer. En effet, les fabricants organiseront des conférences pour faire le point sur leurs nouveautés.Ce sera le cas de la firme Taïwanaisequi en profitera pour lancer les festivités liées à son trentième anniversaire. La société créée en 1989 devrait lever le voile sur des appareils inédits lors de ce. Ainsi, Asus tiendra sa, heure française. Il vous suffira de vous rendre à cette adresse pour suivre la diffusion en direct.Alors qu'attendre de la part d'pour ce? En effet, la marque est restée très silencieuse ces dernières semaines. Sa dernière grosse prise de parole remonte au CES en janvier dernier. À cette occasion, la firme avait dévoilé son ZenBook S13 et sa "Surface" ROG Mothership . Ces mois de silence donnent donc pas mal d'espace pour des présentations majeures le 27 mai.Ainsi, nous pouvons nous attendre à des ordinateurs portables et des composants inédits. Les smartphones pourraient aussi être à l'honneur puisque le ROG Phone avait été dévoilé à l'occasion du COMPUTEX 2018. Un hypothétiquesemble donc bien parti pour faire une apparition cette année. Peu de rumeurs ont filtré sur ce qu'nous réserve mais la conférence sera sans doute passionnante.