Depuis le Brexit, le Royaume-Uni reste inclus dans la zone Europe des opérateurs français, mais avec une enveloppe de données souvent bien plus réduite qu’en France. Pour profiter de Londres, d’Édimbourg ou des Cotswolds sans surveiller chaque gigaoctet, une eSIM de voyage permet d’activer un forfait internet local en quelques minutes. Voici notre sélection des meilleures offres, de Saily à GoMoWorld.
Qu'est-ce qu'une eSIM ?
Une eSIM est une carte SIM dématérialisée, directement intégrée au smartphone. Plutôt que d'insérer une puce physique, on télécharge un profil mobile, généralement via un QR code ou l'application du fournisseur, qui permet de se connecter à un réseau britannique et d'utiliser un forfait data dédié au séjour, tout en conservant sa ligne française en parallèle.
- Plus de 200 destinations disponibles
- VPN gratuit intégré
- Des forfaits 7 et 30 jours avec data variable
- Une quantité de data limitée sur certaines offres
- Plus de 200 destinations disponibles
- VPN gratuit intégré
- Des forfaits 7 et 30 jours avec data variable
- Une quantité de data limitée sur certaines offres
- Plus de 200 destinations disponibles
- Des forfaits ponctuels, mensuels et annuels pour plus de flexibilité
- La possibilité de recharger même sans connexion internet
- Une quantité de data limitée sur les offres ponctuelles
- Des offres non compatibles avec l'Apple Watch
- Plus de 200 destinations disponibles
- Des forfaits ponctuels, mensuels et annuels pour plus de flexibilité
- La possibilité de recharger même sans connexion internet
- Une quantité de data limitée sur les offres ponctuelles
- Des offres non compatibles avec l'Apple Watch
- Plus de 250 destinations disponibles
- Des forfaits avec une durée de validité au jour près
- Des données illimitées sur la majorité des offres
- Un prix plus élevé en raison des données illimitées
- Plus de 250 destinations disponibles
- Des forfaits avec une durée de validité au jour près
- Des données illimitées sur la majorité des offres
- Un prix plus élevé en raison des données illimitées
Les meilleurs forfaits eSIM pour le Royaume-Uni en 2026
- Pour un city-trip à Londres au meilleur prix : Saily, le meilleur équilibre entre tarif, simplicité et sécurité, avec le VPN de NordVPN en prime.
- Pour ceux qui traversent la Manche plusieurs fois par an : Ubigi, une eSIM réutilisable avec des formules ponctuelles, mensuelles ou annuelles.
- Pour partager ses stories sans compter, de Notting Hill à l'île de Skye : Holafly, la data illimitée sur tout le territoire britannique.
- Pour profiter du réseau EE et de la 5G : Airalo, un large choix de forfaits, du petit pack au volume illimité.
- Pour un week-end express ou un tout premier essai : GigSky, des petits forfaits très abordables et des formules longue durée.
- Pour une escapade urbaine à petit budget : GoMoWorld, l'alternative simple pour Londres, Manchester ou Édimbourg.
|Fournisseur
|Positionnement
|Atout principal au Royaume-Uni
|Profil de voyageur
|Data / durée (indicatif)
|Numéro local
|Activation
|Saily
|eSIM voyage portée par l'équipe de NordVPN
|Bon rapport qualité-prix et VPN intégré
|City-trip et vacances de 3 à 15 jours
|De 1 Go sur 7 jours à 20 Go sur 30 jours plus des formules « illimitées »
|Non (data uniquement)
|Application ou QR code très guidée
|Ubigi
|eSIM pensée pour les voyageurs réguliers et les pros
|Activation automatique à l'arrivée et eSIM réutilisable
|Voyages d'affaires et allers-retours fréquents
|Forfaits ponctuels jusqu'à 60 Go / mensuels ou annuels
|Non (data uniquement)
|Application avec recharge possible sans Wi-Fi
|Holafly
|eSIM orientée data illimitée
|Aucune limite de volume sur tout le séjour
|Gros consommateurs / familles / créateurs de contenu
|Illimité de 1 à 90 jours
|Non (data uniquement)
|QR code ou application avec support 24/7 en français
|Airalo
|Grand catalogue local / régional / mondial
|Forfait « Uki Mobile » sur le réseau EE
|Voyageurs qui aiment ajuster leur forfait
|Du petit pack de quelques jours à l'illimité sur 30 jours
|Non (data uniquement)
|Application très répandue
|GigSky
|eSIM voyage simple et fiable
|Petits forfaits peu chers et longues validités
|Week-ends / séjours courts / voyageurs occasionnels
|De 1 Go sur 7 jours à 50 Go sur 180 jours
|Non (data uniquement)
|Application ou QR code
|GoMoWorld
|eSIM économique
|Installation simple et tarifs accessibles
|City-trips et petits budgets
|Forfaits ponctuels de 7 / 15 ou 30 jours
|Selon l'offre
|Application
Brexit, roaming et forfaits français : pourquoi l'eSIM garde tout son intérêt outre-Manche
Bonne nouvelle pour les voyageurs : contrairement à la Tunisie ou au Brésil, le Royaume-Uni reste inclus dans la zone Europe des quatre grands opérateurs français, même si le Brexit ne les y oblige plus. Le piège tient plutôt au volume de data réellement utilisable sur place, souvent bien inférieur à celui dont vous disposez en France.
Ce que prévoit votre forfait français au Royaume-Uni :
- Free : 35 Go par mois au Royaume-Uni avec le Forfait Free 5G+ (contre 350 Go en France), aucun plafond spécifique avec le Forfait Free Max.
- Orange : une enveloppe zone Europe inférieure à l'enveloppe nationale, avec, selon l'offre, un débit réduit, un blocage ou une facturation une fois celle-ci épuisée.
- Bouygues Telecom : une enveloppe nettement réduite sur les forfaits B&You d'entrée de gamme, la totalité de la data sur les forfaits de 150 Go et plus.
Avant de partir, le bon réflexe consiste donc à vérifier la ligne « data en Europe » de votre fiche tarifaire.
- SFR : pas de plafond fixe, mais une règle d'usage raisonnable qui déclenche du hors forfait si vous consommez davantage à l'étranger qu'en France.
Dans quels cas l'eSIM devient-elle la meilleure option ?
- Votre enveloppe Europe est trop juste pour votre usage (streaming, visio, partage de connexion).
- Vous partez plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour des études, un stage ou une mission, au risque de dépasser les règles d'usage raisonnable.
- Vous êtes client d'un opérateur virtuel aux conditions moins généreuses.
- Vous préférez séparer la data du voyage de votre ligne française, que vous gardez pour les appels et les SMS de votre banque.
Trois réseaux pour couvrir tout le pays
Depuis la fusion de Vodafone et Three en mai 2025, le Royaume-Uni compte trois réseaux mobiles : EE, réputé pour offrir la meilleure expérience globale, Virgin Media O2, en tête sur la couverture, et VodafoneThree, particulièrement rapide en 5G. Les eSIM de voyage s'appuient sur l'un ou plusieurs d'entre eux, avec une excellente connexion en ville mais une couverture plus inégale dans les Highlands, les îles écossaises ou les montagnes galloises.
Avec quel smartphone puis-je utiliser une eSIM ?
La grande majorité des smartphones récents sont compatibles : les iPhone depuis le XS, les gammes Samsung Galaxy récentes, les Google Pixel ainsi que de nombreux modèles Xiaomi, Oppo ou Honor. Si votre appareil a quelques années ou appartient à une gamme d'entrée de gamme, la compatibilité n'est pas assurée, et il est préférable de la vérifier dans les réglages avant de passer commande. Votre téléphone doit également être désimlocké pour accepter un profil eSIM d'un autre fournisseur.
🥇 1. Saily, la meilleure eSIM pour un séjour à Londres
Saily, l'eSIM développée par l'équipe derrière NordVPN, mise sur une approche volontairement simple : on choisit sa destination dans l'application, on sélectionne un volume de data et on installe le profil en quelques instants, sans jamais manipuler de carte physique. Pour le Royaume-Uni, le catalogue couvre aussi bien le court séjour que les vacances plus longues, avec des forfaits fixes allant de 1 Go sur 7 jours à 20 Go sur 30 jours.
Saily propose également des formules dites « illimitées » de 7 à 30 jours, qui offrent en réalité 5 Go de data à pleine vitesse chaque jour avant une réduction du débit à 1 Mbit/s, ce qui reste largement suffisant pour Google Maps, WhatsApp ou Citymapper. Le service se distingue surtout par ses fonctions de sécurité, héritées de NordVPN, qui permettent notamment de bloquer certaines publicités et de naviguer de manière chiffrée, un vrai plus lorsque l'on se connecte souvent depuis des gares, des cafés ou des hôtels.
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir l'eSIM Saily ?
Saily s'adresse à ceux qui veulent rester connectés pour l'essentiel sans se perdre dans des dizaines d'options : vérifier un horaire de train à King's Cross, réserver un créneau pour le London Eye, retrouver son chemin dans les ruelles d'York ou partager quelques photos depuis Camden Market. Les tarifs d'entrée sont parmi les plus accessibles du marché, et la possibilité de réutiliser le même profil eSIM d'un voyage à l'autre simplifie la vie de ceux qui voyagent régulièrement.
✅ Points forts
- Couverture internationale étendue et offres multi-destinations, dont une formule Europe incluant le Royaume-Uni
- Fonctions de cybersécurité rares sur le marché des eSIM
- Profil eSIM unique et réutilisable
- Forfaits prépayés flexibles et tarifs d'entrée accessibles
❌ Points faibles
- Les formules « illimitées » sont plafonnées à 5 Go par jour à pleine vitesse
- Pas de numéro britannique pour les appels et SMS classiques
Notre avis pour un voyage au Royaume-Uni
Pour un city-trip à Londres, un week-end à Édimbourg ou une semaine dans les Cotswolds, Saily coche toutes les cases essentielles : une installation rapide avant le départ, une connexion automatique à l'arrivée et des volumes de data adaptés à un usage de voyage classique. Les gros consommateurs se tourneront plutôt vers les formules à 5 Go quotidiens, tandis que les voyageurs économes trouveront leur bonheur dans les petits forfaits fixes. C'est la solution la plus équilibrée de notre sélection, surtout pour ceux qui accordent de l'importance à la sécurité de leur connexion.
Ce qu'il faut retenir :
- Une eSIM simple à configurer, idéale pour un premier voyage au Royaume-Uni
- Des forfaits fixes et des formules à forte enveloppe quotidienne pour tous les profils
- Un VPN intégré appréciable sur les réseaux Wi-Fi publics des gares et des hôtelse 10
🥈 2. Ubigi, l'eSIM taillée pour les allers-retours outre-Manche
Ubigi s'adresse en priorité aux voyageurs fréquents et aux professionnels, avec une gamme qui va du forfait ponctuel à l'abonnement mensuel ou annuel. Pour un pays aussi proche de la France, où l'on se rend parfois plusieurs fois dans l'année pour le travail, un salon ou une visite familiale, cette logique d'eSIM installée une fois pour toutes et rechargée à la demande prend tout son sens.
Le fournisseur propose pour le Royaume-Uni des forfaits fixes, dont un pack de 10 Go valable 30 jours à un tarif très compétitif, mais aussi des formules illimitées assorties d'une politique d'usage raisonnable : 25 Go à pleine vitesse sur la formule de 7 jours et jusqu'à 60 Go sur celle de 30 jours, avant une réduction du débit à 2 Mbit/s. La fonction Smartstart déclenche automatiquement la période de validité à l'arrivée dans le pays, ce qui permet d'installer l'eSIM plusieurs jours avant le départ sans perdre un seul jour de forfait.
- flag_circle+200 destinations
- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels. De 1 Go à données illimitées
- add_shopping_cartRecharge disponible sans données restantes ou accès WiFi
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Ubigi intéresse particulièrement ceux qui recherchent une expérience proche de celle d'un opérateur classique, avec un suivi précis de la consommation dans l'application et la possibilité de recharger son forfait même sans Wi-Fi ni data restante. Pour un consultant qui enchaîne les déplacements à la City ou un étudiant qui rentre régulièrement en France, l'abonnement mensuel évite de racheter une nouvelle eSIM à chaque voyage.
✅ Points forts
- Activation automatique à l'arrivée grâce à Smartstart
- Recharge possible depuis l'application, même sans connexion
- Formules ponctuelles, mensuelles et annuelles pour tous les rythmes de voyage
- Partage de connexion autorisé
❌ Points faibles
- Une grille tarifaire riche qui peut sembler un peu technique au premier abord
- Des offres non compatibles avec l'Apple Watch
Notre avis pour un voyage au Royaume-Uni
Ubigi s'impose comme le choix le plus rationnel pour ceux qui traversent la Manche régulièrement. Les forfaits ponctuels restent très compétitifs pour un séjour unique, mais c'est sur la durée que le service révèle tout son intérêt, grâce à une eSIM qui reste installée et se réactive simplement au gré des voyages. Le confort d'usage de l'application et l'activation automatique en font une valeur sûre pour les déplacements professionnels comme pour les séjours prolongés.
Ce qu'il faut retenir :
- Une eSIM pensée pour les voyageurs réguliers et les déplacements professionnels
- Des formules illimitées avec une enveloppe à pleine vitesse généreuse
- Une activation qui ne démarre qu'à l'arrivée au Royaume-Uni
🥉 3. Holafly, la data sans compter des Cotswolds à Édimbourg
Holafly a construit sa réputation sur une promesse limpide : un prix fixé selon la durée du séjour et une data illimitée, sans avoir à choisir de volume. Au Royaume-Uni, l'eSIM couvre l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, et s'appuie sur plusieurs réseaux britanniques, avec un accès à la 5G lorsque celle-ci est disponible.
Les forfaits s'étendent de 1 à 90 jours, et le prix journalier diminue à mesure que la durée augmente. Le partage de connexion reste en revanche limité à 1 Go par jour, et une politique d'usage raisonnable peut ponctuellement réduire le débit en cas de consommation très intensive, pour une durée qui ne dépasse pas une journée selon le fournisseur. Holafly ajoute également à chaque achat un bonus de 1 Go de data de secours par mois, utilisable dans plus de 150 pays tant que l'eSIM reste installée.
- flag_circle258 destinations
- card_travelForfaits de 1 à 90 jours, Forfait monde 7, 10, 15, 20 et 30 jours
- add_shopping_cartPas besoin de recharger grâce aux données illimitées
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde, par continent et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Holafly convient parfaitement à ceux qui utilisent énormément leur smartphone : visioconférences depuis un train vers Manchester, stories en direct depuis le Royal Mile, streaming musical sur les routes de la Côte jurassique ou navigation GPS pendant un road trip en Écosse. Avec la data illimitée, on profite de son séjour sans jamais consulter son compteur, et le support disponible 24 heures sur 24 en français rassure les voyageurs moins à l'aise avec la technique.
✅ Points forts
- Data illimitée sur l'ensemble du territoire britannique
- Installation en quelques minutes via QR code ou application
- Assistance en français disponible 24/7
- Politique de remboursement souple en cas d'annulation du voyage
❌ Points faibles
- Des tarifs plus élevés que la moyenne, surtout sur les séjours courts
- Partage de connexion limité à 1 Go par jour
- L'eSIM Royaume-Uni ne fonctionne pas en République d'Irlande
Notre avis pour un voyage au Royaume-Uni
Holafly représente l'option premium de cette sélection. Son prix se justifie pleinement pour un road trip de deux semaines entre l'Angleterre et l'Écosse, ou pour une famille qui veut éviter toute mauvaise surprise, mais il devient moins intéressant pour un simple week-end londonien où un petit forfait suffit amplement. À noter, si votre itinéraire prévoit un détour par Dublin, mieux vaut opter pour la formule Europe du fournisseur, qui couvre les deux pays.
Ce qu'il faut retenir :
- La solution la plus confortable pour un usage intensif de la data
- Une couverture de l'Angleterre, de l'Écosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord
- Moins intéressante pour les très courts séjours ou les petits consommateurs
4. Airalo, une eSIM branchée sur le réseau EE
Airalo fait partie des pionniers de l'eSIM grand public, avec un catalogue particulièrement fourni de forfaits locaux, régionaux et mondiaux. Pour le Royaume-Uni, la plateforme propose l'eSIM « Uki Mobile », qui fonctionne sur le réseau EE, l'opérateur réputé pour offrir la meilleure expérience mobile globale du pays, avec un accès à la 5G.
Les formules vont du petit pack de quelques jours, idéal pour une escale ou un aller-retour en Eurostar, jusqu'aux forfaits illimités de 3 à 30 jours. L'eSIM couvre l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, mais pas Jersey, Guernesey ni l'île de Man, qui nécessitent un forfait dédié. Pour ceux qui combinent le Royaume-Uni avec d'autres destinations, les forfaits régionaux d'Airalo permettent de tout regrouper sur une seule eSIM, une solution que nous comparons à ses concurrentes dans notre sélection des meilleures eSIM pour l'Europe.
- flag_circlePlus de 200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 60, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Airalo séduit les voyageurs qui aiment ajuster précisément leur forfait à la durée et à l'intensité de leur séjour, et ceux qui veulent s'assurer de profiter du réseau le mieux noté du pays. Si vous utilisez déjà l'application sur d'autres destinations, vous retrouverez une interface familière et votre historique d'achats.
✅ Points forts
- Forfait britannique opéré sur le réseau EE, avec accès à la 5G
- Très large choix de volumes et de durées, jusqu'à l'illimité
- Forfaits régionaux pratiques pour un voyage combinant plusieurs pays européens
- Programme de fidélité Airmoney qui récompense les achats
❌ Points faibles
- Un service client essentiellement en anglais
- Jersey, Guernesey et l'île de Man ne sont pas couverts par le forfait Royaume-Uni
Notre avis pour un voyage au Royaume-Uni
Airalo reste une valeur sûre, d'autant plus qu'au Royaume-Uni son offre repose sur EE, un réseau qui tient bien la route aussi bien dans le centre de Londres que dans les régions plus rurales. L'abondance d'options demande un peu de temps de comparaison, mais elle permet de trouver le forfait le plus juste pour son usage, du week-end au mois complet.
Ce qu'il faut retenir :
- Une eSIM flexible qui s'appuie sur le réseau EE
- Des forfaits pour tous les profils, du petit pack à l'illimité
- Idéale pour les voyageurs déjà habitués à l'application
5. GigSky, de petits forfaits malins pour un week-end à Londres
GigSky mise sur la fiabilité et la simplicité, avec des forfaits pensés pour les usages courants du voyageur. Au Royaume-Uni, son catalogue se distingue par des petits forfaits particulièrement abordables, comme 1 Go valable 7 jours ou 3 Go sur 15 jours, mais aussi par des formules longue durée allant jusqu'à 50 Go sur 180 jours.
Le fournisseur propose en outre une petite enveloppe de data gratuite pour tester le service avant de s'engager, ce qui permet de vérifier la compatibilité de son smartphone et la qualité de la connexion sans rien débourser. Une approche rassurante pour ceux qui découvrent l'eSIM à l'occasion d'un premier voyage outre-Manche.
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30 et 90 jours, Forfait Avion 1 jour
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde, Région, Croisière
Pourquoi choisir cette eSIM ?
GigSky convient très bien aux séjours courts : un week-end à Londres, un aller-retour pour un concert à Wembley ou une escapade à Brighton. Ses forfaits à longue validité intéresseront aussi ceux qui se rendent au Royaume-Uni à plusieurs reprises sur quelques mois et préfèrent acheter un volume de data une seule fois.
✅ Points forts
- Petits forfaits parmi les moins chers du marché pour le Royaume-Uni
- Formules longue durée, jusqu'à 180 jours
- Data d'essai gratuite pour tester le service
- Partenaire officiel d'Apple
❌ Points faibles
- Pas de forfait illimité pour les très gros consommateurs
- Pas d'appels ni de SMS classiques
Notre avis pour un voyage au Royaume-Uni
GigSky est la bonne pioche pour les voyageurs économes et les séjours de quelques jours. Sans rivaliser avec Holafly pour un usage intensif, il couvre sans peine les besoins de base, et ses formules longue durée constituent une alternative intéressante pour ceux qui multiplient les allers-retours sur plusieurs mois.
Ce qu'il faut retenir :
- Une eSIM très économique pour les week-ends et séjours courts
- Des formules à longue validité pour les voyageurs réguliers
- Moins adaptée aux gros consommateurs de data
6. GoMoWorld, l'option économique pour les city-trips
GoMoWorld propose des forfaits ponctuels de 7, 15 ou 30 jours, avec une installation entièrement gérée depuis son application. Sa philosophie consiste à simplifier au maximum l'expérience eSIM tout en conservant des tarifs accessibles, ce qui en fait une solution adaptée aux voyageurs occasionnels, comme le détaille notre avis complet sur GoMoWorld.
Pour le Royaume-Uni, l'offre vise avant tout les séjours urbains, là où les réseaux britanniques sont les plus performants : Londres, Manchester, Liverpool, Édimbourg ou Glasgow. Les usages classiques, de la navigation aux réseaux sociaux en passant par les appels via WhatsApp, sont couverts sans difficulté.
- flag_circle203 destinations
- card_travelForfaits ponctuels 7, 15 ou 30 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropPas de pack multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
GoMoWorld convient à ceux qui veulent une solution économique et sans prise de tête pour un séjour essentiellement citadin, sans avoir besoin d'un volume de data important ni d'options avancées.
✅ Points forts
- Tarifs compétitifs
- Installation simple et rapide depuis l'application
- Bonne couverture dans les zones urbaines
❌ Points faibles
- Application basique avec peu de fonctionnalités avancées
- Pas de forfait illimité
- Peu de packs longue durée
Notre avis pour un voyage au Royaume-Uni
GoMoWorld constitue une alternative intéressante pour les petits budgets. Ce n'est pas l'eSIM la plus adaptée à un road trip dans les Highlands ou à un long séjour, mais elle répond parfaitement aux besoins d'un city-trip, avec une installation particulièrement simple.
Ce qu'il faut retenir :
- Une eSIM économique pour les séjours urbains
- Une prise en main très simple
- Moins pertinente pour les zones rurales ou les gros volumes de data
Comment avons-nous testé ces eSIM ? Nos critères de sélection
Pour établir ce comparatif, nous nous sommes appuyés sur l'expérience accumulée sur d'autres destinations, de la Suisse à la Tunisie en passant par le Japon, et sur l'analyse détaillée des offres disponibles pour le Royaume-Uni. Une attention particulière a été portée à la spécificité britannique : puisque la plupart des forfaits français incluent déjà le pays avec une enveloppe réduite, une bonne eSIM doit apporter un vrai bénéfice en volume de données, en confort d'utilisation ou en durée de séjour.
- Couverture du Royaume-Uni : prise en charge des quatre nations (Angleterre, Écosse, pays de Galles, Irlande du Nord), réseaux partenaires utilisés et accès à la 5G.
- Volumes de données et durées de validité : offres adaptées au week-end comme aux séjours de plusieurs semaines, avec des enveloppes suffisantes pour un usage courant.
- Expérience utilisateur : qualité des applications, disponibilité d'un support en français et documentation en ligne.
- Prix et positionnement : rapport entre tarif, volume de data et durée, comparé à l'enveloppe Europe des principaux forfaits français.
- Transparence des conditions : clarté des mentions liées aux offres « illimitées », aux limites de partage de connexion et à la réduction de débit éventuelle.
- Simplicité d'activation : installation via application ou QR code, possibilité de configurer l'eSIM avant le départ et activation automatique à l'arrivée.
FAQ - Tout savoir sur les eSIM au Royaume-Uni
Mon forfait mobile français fonctionne-t-il au Royaume-Uni ?
Oui, dans la grande majorité des cas. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free continuent d'inclure le Royaume-Uni dans leur zone Europe, mais il s'agit d'un choix commercial et non d'une obligation réglementaire depuis le Brexit. Surtout, l'enveloppe data utilisable sur place est souvent inférieure à celle disponible en France, et les règles d'usage raisonnable peuvent entraîner une facturation hors forfait en cas de séjour prolongé. Il est donc conseillé de vérifier la fiche tarifaire de son forfait avant le départ.
Dans quels cas une eSIM est-elle plus intéressante que mon forfait ?
L'eSIM devient pertinente lorsque l'enveloppe Europe de votre forfait est trop faible pour votre usage, lorsque vous partez plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou lorsque vous souhaitez consommer beaucoup de data sans craindre de dépassement. Elle permet aussi de dissocier la data du voyage de votre ligne française, que vous conservez pour les appels et les SMS.
Comment installer et activer une eSIM pour le Royaume-Uni ?
Après l'achat, le fournisseur vous envoie un QR code par mail ou vous propose d'installer l'eSIM directement depuis son application. Il suffit ensuite d'ouvrir les réglages de votre téléphone, d'ajouter un forfait mobile, de scanner le code et de suivre les instructions à l'écran. Nous détaillons chaque étape dans nos tutoriels pour installer une eSIM sur iPhone et activer une eSIM sur un smartphone Android. Pensez à le faire avant le départ, avec une connexion Wi-Fi fiable, puis à activer l'eSIM et l'itinérance des données à votre arrivée en Angleterre ou ailleurs au Royaume-Uni.
Une eSIM Royaume-Uni fonctionne-t-elle en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord ?
Oui, les forfaits Royaume-Uni couvrent généralement les quatre nations, de Londres à Belfast en passant par Cardiff et Édimbourg. La couverture peut en revanche être plus faible dans certaines zones isolées, comme les Highlands, les îles écossaises ou les reliefs gallois, quel que soit le fournisseur choisi.
Et pour Jersey, Guernesey, l'île de Man ou l'Irlande ?
Ces territoires sont souvent exclus des forfaits Royaume-Uni. Airalo précise par exemple que son eSIM britannique ne couvre ni Jersey, ni Guernesey, ni l'île de Man, et Holafly indique que la sienne ne fonctionne pas en République d'Irlande. Si votre itinéraire inclut l'une de ces destinations, mieux vaut opter pour un forfait Europe ou un forfait dédié.
Combien de data prévoir pour une semaine à Londres ?
Pour un usage classique combinant GPS, applications de transport, messageries et réseaux sociaux, une enveloppe de 5 à 10 Go par semaine suffit généralement. Les voyageurs qui publient beaucoup de vidéos, passent des appels en visio ou travaillent à distance se tourneront plutôt vers une formule illimitée ou à forte enveloppe quotidienne.
Puis-je garder ma carte SIM française en utilisant une eSIM britannique ?
Oui, et c'est même l'un des principaux avantages de cette technologie, comme l'explique notre article sur l'utilisation simultanée d'une eSIM et d'une SIM. Votre smartphone fonctionne alors en double SIM : la ligne française reste active pour recevoir appels et SMS, notamment ceux de votre banque, tandis que l'eSIM prend en charge les données mobiles. Il suffit de la sélectionner comme ligne de données dans les réglages et de désactiver les données sur la SIM française pour ne pas entamer votre enveloppe Europe, un réflexe qui, hors de la zone Europe, évite bien des mauvaises surprises sur la facture.
Une eSIM Royaume-Uni permet-elle d'appeler et d'envoyer des SMS ?
Les eSIM de notre sélection sont principalement orientées data et n'incluent pas de numéro britannique pour les appels téléphoniques et les SMS classiques. Vous pouvez en revanche appeler et écrire via des applications comme WhatsApp, Signal ou FaceTime, qui fonctionnent parfaitement avec une connexion internet mobile. Pour les appels classiques, votre ligne française reste utilisable dans les conditions prévues par votre forfait. En cas d'urgence, composez le 999 ou le 112, qui fonctionnent tous deux au Royaume-Uni.
Puis-je utiliser le partage de connexion avec une eSIM au Royaume-Uni ?
La plupart des fournisseurs autorisent le partage de connexion, mais certains l'encadrent. Holafly le limite par exemple à 1 Go par jour, tandis qu'Ubigi l'autorise sur ses forfaits. Si vous comptez connecter un ordinateur portable pour travailler, vérifiez bien les conditions avant l'achat.
Faut-il d'autres démarches avant de partir au Royaume-Uni ?
Oui, et elle se fait aussi en ligne. Depuis le 25 février 2026, l'autorisation électronique de voyage (ETA) est pleinement obligatoire pour les voyageurs français, sous peine de se voir refuser l'embarquement en avion ou dans l'Eurostar. Elle coûte actuellement 16 livres, est liée au passeport et reste valable deux ans pour des entrées multiples. Pensez à la demander bien avant votre départ.
Que se passe-t-il à la fin de mon forfait eSIM ?
Une fois la durée de validité écoulée ou la data épuisée, la connexion via l'eSIM s'interrompt. Le profil reste généralement installé sur le téléphone, et il est souvent possible de recharger un nouveau forfait directement depuis l'application du fournisseur, que ce soit pour le Royaume-Uni ou une autre destination.
Vous comptez voyager dans d'autres pays ? Consultez notre comparatif des meilleures eSIM pour voyager et nos guides par destination pour trouver le forfait le plus adapté à vos prochaines vacances.
Vous comptez voyager dans d’autres pays ? Consultez nos différents comparatifs des meilleures eSIM pour voyager et trouvez le forfait le plus adapté à vos futures destinations.
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