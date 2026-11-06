Saily, l'eSIM développée par l'équipe derrière NordVPN, mise sur une approche volontairement simple : on choisit sa destination dans l'application, on sélectionne un volume de data et on installe le profil en quelques instants, sans jamais manipuler de carte physique. Pour le Royaume-Uni, le catalogue couvre aussi bien le court séjour que les vacances plus longues, avec des forfaits fixes allant de 1 Go sur 7 jours à 20 Go sur 30 jours.

Saily propose également des formules dites « illimitées » de 7 à 30 jours, qui offrent en réalité 5 Go de data à pleine vitesse chaque jour avant une réduction du débit à 1 Mbit/s, ce qui reste largement suffisant pour Google Maps, WhatsApp ou Citymapper. Le service se distingue surtout par ses fonctions de sécurité, héritées de NordVPN, qui permettent notamment de bloquer certaines publicités et de naviguer de manière chiffrée, un vrai plus lorsque l'on se connecte souvent depuis des gares, des cafés ou des hôtels.