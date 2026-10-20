À peine arrivé à Tokyo, votre téléphone est déjà sollicité : il faut présenter votre QR Code Visit Japan Web aux contrôles, lancer Google Maps pour vous guider, ouvrir votre application de traduction pour déchiffrer les menus, mais aussi installer la carte Suica pour prendre les transports ou réserver vos billets de Shinkansen… Sur le chemin, vous souhaiterez probablement aussi partager des photos avec vos proches ou envoyer des messages via la messagerie Line. Le problème ? Ces usages vont rapidement engendrer des frais d’itinérance considérables.