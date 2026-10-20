Partir au Japon coûte cher et les frais de téléphonie peuvent empirer les choses. Une facture salée attend de nombreux voyageurs à leur retour. Il existe heureusement une solution pour éviter ça : l’eSIM.
Le pays du soleil levant est bien loin de l’Europe et la connexion n’est pas donnée. En quittant le mode avion à l’aéroport, les données mobiles s’activent et le compteur se met à tourner sans que vous le sachiez. L’eSIM Ubigi vous aidera à sauver votre budget.
Rester connecté au Japon peut coûter plus cher que prévu
Impossible de se passer de smartphone au Japon, mais encore faut-il ne pas tomber dans certains pièges.
Les usages qui font flamber la facture dès votre arrivée
À peine arrivé à Tokyo, votre téléphone est déjà sollicité : il faut présenter votre QR Code Visit Japan Web aux contrôles, lancer Google Maps pour vous guider, ouvrir votre application de traduction pour déchiffrer les menus, mais aussi installer la carte Suica pour prendre les transports ou réserver vos billets de Shinkansen… Sur le chemin, vous souhaiterez probablement aussi partager des photos avec vos proches ou envoyer des messages via la messagerie Line. Le problème ? Ces usages vont rapidement engendrer des frais d’itinérance considérables.
SIM locale, Wi-Fi public, itinérance : des solutions qui aggravent les choses
Le Japon est hors de la zone d’itinérance UE et votre forfait va en pâtir. En misant sur votre opérateur habituel, vous aurez, au mieux, accès à une enveloppe plafonnée ou devrez, au pire, payer une option journalière au prix fort. En cas de hors-forfait, vous ne découvrirez le montant qu’en rentrant chez vous.
En optant pour une SIM locale, les choses ne seront pas plus simples : les lignes voix sont réservées aux résidents et vous devrez vous contenter d’un routeur Wi-Fi de poche, à récupérer à l’aéroport, ou d’une SIM data limitée. En misant sur le Wi-Fi public, votre porte-monnaie sera sauf, mais pas vos données : ces réseaux n’offrent, en effet, aucune garantie de sécurité.
L’eSIM, une solution incontournable pour maîtriser votre budget communication au Japon
Véritable alliée des voyageurs, l’eSIM Ubigi est indispensable au Japon.
Une carte virtuelle aux multiples avantages
Créée en 2016, l’eSIM est intégrée aux appareils compatibles et désimlockés : iPhone, iPad, smartphones Android, mais aussi PC Windows 10 et 11. Ce dispositif virtuel vous permet de garder votre numéro habituel sur votre SIM physique et de communiquer via une application de messagerie de type WhatsApp. Vous direz, de plus, adieu aux frais d’itinérance tout en faisant du bien à la planète : l’eSIM évite, en effet, la surproduction de plastique.
L’eSIM Ubigi, un dispositif primé parfait pour visiter Tokyo et bien plus encore
Pionnier de l’eSIM, Ubigi est présent dans plus de 200 destinations dont le Japon. Cet opérateur lancé en 2017 par Transatel, filiale du groupe NTT, s’appuie sur les réseaux NTT Docomo, KDDI, et maintenant aussi Softbank pour la couverture la plus étendue possible en 4G et 5G.
Élue « eSIM la plus rapide 2025 » par Travel eSIM Expert et « Meilleure connexion 2025 » par Alertify, cette eSIM vous permettra de voyager en toute tranquillité : votre connexion est chiffrée, le partage de connexion est autorisé et vous pourrez communiquer sans craindre la facture à votre retour grâce à ses formules bloquées.
Visitez le Japon sans laisser de côté votre smartphone
Proposée à des tarifs compétitifs, l’eSIM Ubigi est simple à installer et à recharger.
Choisissez le forfait le plus adapté dès 3,50 €
Ubigi est à vos côtés que vous alliez au Japon pour un court séjour ou plusieurs semaines : cet opérateur propose des forfaits à des prix attractifs, à partir de 3,50 € pour 1 Go. En plus d’enveloppes de données allant de 1 à 60 Go, des forfaits illimités sont disponibles sur 8, 15 ou 30 jours. Impossible de ne pas trouver son bonheur.
Installez et rechargez votre eSIM Ubigi en quelques clics
Une fois votre forfait sélectionné, vous pourrez installer votre eSIM Ubigi en quelques minutes en téléchargeant l’application, en créant votre compte puis en scannant un QR Code. Votre forfait s’activera automatiquement dès que vous arriverez au Japon.
Votre forfait est épuisé ? La recharge, quant à elle, se fait en quelques clics et Ubigi sponsorise les données nécessaires. En cas de besoin, une assistance en français est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en plus d’un chatbot IA.
Vous voulez essayer l’eSIM Ubigi ? En créant un compte, vous obtiendrez 500 Mo gratuits ainsi que 10 % de réduction sur l’achat de votre premier forfait. Une offre à ne surtout pas manquer.
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