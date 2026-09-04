Pas facile de rester connecté aux USA sans faire exploser son budget… Entre les frais d’itinérance, les forfaits touristiques et le Wi-Fi public, trouver une solution adaptée peut devenir compliqué.
Quand on passe de l’autre côté de l’Atlantique, il faut être bien préparé. Le réflexe malin pour communiquer en toute sérénité ? L’eSIM Ubigi. On vous explique pourquoi cette solution est plébiscitée par les voyageurs.
Voyager aux USA sans faire exploser son forfait, un véritable défi
Il y a de nombreux pièges à éviter aux USA pour rester connecté sans dépasser son budget.
Garder ses données habituelles actives, un oubli qui peut coûter très cher
Vous venez d’atterrir à New York ? Vous allez probablement utiliser des billets dématérialisés, consulter Google Maps, partager vos photos ou traduire les menus des restaurants. Avant de commander un Uber et de partir à la découverte de la ville, n’oubliez pas de désactiver vos données mobiles si vous voulez éviter le hors-forfait.
En quittant le mode Avion, votre téléphone va se connecter automatiquement au réseau local. Le problème ? Les États-Unis sont loin de la zone d’itinérance européenne et vos frais de roaming vont grimper : les données à l’étranger seront soit comprises dans votre forfait mais plafonnées, soit facturées de 10 à 15 € par jour. Au retour, la facture peut être salée…
Des solutions de repli qui montrent vite leurs limites
Des solutions existent, mais elles sont loin d’être parfaites. Pour une SIM locale, il faudra aller en boutique, s’assurer de la compatibilité avec votre smartphone et utiliser parfois un second numéro de téléphone.
Le Wi-Fi public passe, quant à lui, souvent par un portail captif incluant une vérification SMS avec un numéro américain. La connexion et la sécurité du réseau laissent aussi à désirer. Quant aux options internationales, elles sont souvent onéreuses et les volumes de données, limités.
L’eSIM Ubigi, une solution à ne pas négliger quand on visite les USA
De nombreux voyageurs misent aujourd’hui sur l’eSIM Ubigi.
Une carte dématérialisée pour profiter d’une excellente connectivité
Créée en 2016, l’eSIM est une carte SIM virtuelle qui permet de gérer plusieurs profils de données. Elle peut être installée au sein d’un appareil désimlocké compatible : iPhone, iPad, Android récent ou même PC (Windows 10 / Windows 11).
S’activant en quelques clics, l’eSIM permet l’utilisation d’un forfait de données local sans changement de numéro : on utilise son smartphone comme d’habitude et communique via une application de type WhatsApp. L’eSIM est aussi écologique car elle évite la surproduction de plastique. Une technologie innovante qui fait toute la différence en voyage.
Ubigi, un acteur réputé pour vous accompagner aux États-Unis
Lancé en 2017 par Transatel, filiale du groupe NTT, Ubigi est pionnier dans le domaine de l’eSIM. Incluant plus de 200 destinations, cet opérateur propose notamment une connexion chiffrée, une option de partage de connexion ainsi qu’un support en français disponible 24h/24 et 7j/7.
Ubigi possède une solide réputation : en 2025, sa technologie a été élue « eSIM la plus rapide » par Travel eSIM expert et recommandée par le Petit Futé. Elle a aussi été reconnue « meilleure qualité de connexion » par Alertify.
Comment tirer le meilleur parti de votre eSIM Ubigi ?
Facile à activer et à recharger, l’eSIM Ubigi sera votre meilleure alliée aux USA.
Des tarifs maîtrisés du début à la fin de votre séjour
Vous partez aux États-Unis et souhaitez maîtriser votre budget communication ? Ubigi propose des forfaits prépayés, allant de 500 Mo à un volume de données illimité. Notez toutefois que le forfait USA comprend Hawaï mais pas l’Alaska.
Cet opérateur est réputé pour ses tarifs attractifs. Pour les États-Unis, les formules vont, par exemple, de 2,90 € à 65 € pour des durées variées : 1 jour, 7 jours, 15 jours, 30 jours, 12 mois -pour quelques gigas ou encore un forfait illimité. De quoi s’adapter à tous les besoins !
Une activation simplifiée pour communiquer en toute sérénité
L’activation de l’eSIM Ubigi ne nécessite aucun passage en boutique : choisissez votre forfait en ligne, créez votre compte puis activez le dispositif via un QR Code ou l’application mobile Ubigi. Une fois arrivé sur le sol américain, l’option Smart Start active automatiquement votre forfait. Vous pouvez alors utiliser votre portable sans craindre les frais d’itinérance. Vous pouvez aussi recharger à tout moment : Ubigi sponsorise les données nécessaires.
Envie de tester l’eSIM Ubigi lors de votre prochain voyage aux États-Unis ? En ce moment, Ubigi offre 500 Mo de données gratuites à la création d’un compte ainsi que 10 % de réduction sur le premier achat. Un bon plan à ne pas rater !
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