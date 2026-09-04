En quittant le mode Avion, votre téléphone va se connecter automatiquement au réseau local. Le problème ? Les États-Unis sont loin de la zone d’itinérance européenne et vos frais de roaming vont grimper : les données à l’étranger seront soit comprises dans votre forfait mais plafonnées, soit facturées de 10 à 15 € par jour. Au retour, la facture peut être salée…