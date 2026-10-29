Saily propose pour le Vietnam des forfaits eSIM dès 3,49 €, ainsi qu’une formule de data illimitée à 43,49 € pour 15 jours ou 63,99 € pour 30 jours. L’eSIM Saily s’installe depuis la France avant le départ et s’active automatiquement à l’arrivée sur place.
L’essentiel à retenir :
- 43,49 € pour l’offre Saily illimitée pendant 15 jours.
- 63,99 € (soit 2,13 € par jour) pour l’offre illimitée de 30 jours.
- 5 Go par jour sont disponibles à pleine vitesse avec les forfaits illimités, avant réduction du débit.
- Aucune restriction de partage de connexion avec Saily.
- -10 % avec le code CLUBIC.
Quelle eSIM Saily choisir pour un voyage de 15 jours au Vietnam ?
Pour 15 jours au Vietnam, le forfait Saily illimité 15 jours à 43,49 € convient à un usage soutenu. On pense au GPS, à Grab, aux contenus multimédias, aux réseaux sociaux et autres partages de connexion, avec un tarif d'environ 2,90 € par jour.
Pour un voyage classique de deux semaines, cette formule apporte surtout une tranquillité appréciable. Entre Hanoï, la baie d’Ha Long, Hoi An et Hô Chi Minh-Ville, le smartphone devient rapidement un véritable outil de voyage : itinéraires, traduction, messagerie, réservations ou encore consultation des horaires.
Un usage plus modéré peut toutefois se contenter du forfait 10 Go, valable 30 jours, à 15,99 €. C’est suffisant pour la navigation GPS et la messagerie, mais la marge devient plus réduite avec la vidéo ou le partage de connexion.
Pour un circuit nord-sud classique, l’illimité reste donc le choix le plus confortable, quand on sait qu'aujourd'hui la data fait partie intégrante du voyage.
Quelle eSIM Saily choisir pour un séjour de 30 jours au Vietnam ?
Pour 30 jours au Vietnam, le forfait Saily illimité 30 jours est affiché à 63,99 €, soit 2,13 € par jour, contre environ 2,90 € par jour pour la formule 15 jours.
Cette différence de coût quotidien rend la formule 30 jours particulièrement intéressante pour un long séjour. Elle accompagne parfaitement un itinéraire complet incluant Hanoï, le centre du pays, Hô Chi Minh-Ville, le delta du Mékong ou Phu Quoc.
Un séjour peut d'ailleurs dépasser la durée du forfait. Les Français bénéficient actuellement d'une exemption de visa jusqu'à 45 jours au Vietnam, et pour prolonger la connectivité au-delà de 30 jours, Saily permet d'ajouter un nouveau forfait depuis son application sur une eSIM déjà installée.
Combien coûte une eSIM Saily pour le Vietnam ?
Les forfaits eSIM Saily pour le Vietnam démarrent à 3,49 € pour 1 Go valable 7 jours et vont jusqu'aux formules illimitées de 15 à 30 jours.
|Offre Saily Vietnam
|Durée
|Data
|Débit après quota de 5 Go
|Tarif affiché
|Idéal pour
|1 Go
|7 jours
|1 Go
|–
|3,49€
|Court séjour, usage léger
|3 Go
|30 jours
|3 Go
|–
|6,99€
|Navigation et messagerie
|5 Go
|30 jours
|5 Go
|–
|9,99€
|Séjour classique
|10 Go
|30 jours
|10 Go
|–
|15,99€
|Usage régulier
|20 Go
|30 jours
|20 Go
|–
|25,99€
|Usage plus intensif
|Illimitée
|5 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|16,99€
|Escale ou très court séjour
|Illimitée
|7 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|23,99€
|Séjour d’une semaine
|Illimitée
|10 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|30,99€
|Circuit court, nord ou sud
|Illimitée
|15 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|43,49€
|GPS, traduction, partage de connexion...
|Illimitée
|20 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|53,49€
|Circuit nord-sud complet
|Illimitée
|25 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|58,49€
|Long séjour
|Illimitée
|30 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|63,99€
|Long séjour, itinéraire complet
Avec une consommation inférieure à environ 1 Go par jour, les forfaits 10 ou 20 Go peuvent suffire.
Au-delà, notamment avec du partage de connexion régulier, l’illimité devient plus intéressant pour éviter de surveiller constamment sa consommation. Saily décline d’ailleurs ses forfaits illimités pour le Vietnam en 5, 7, 10, 15, 20, 25 et 30 jours, ce qui permet de caler la durée au plus près de son séjour plutôt que de payer des jours inutilisés.
La data est-elle vraiment illimitée avec l'eSIM Saily au Vietnam ?
Oui, le forfait illimité Saily fournit 5 Go par jour à pleine vitesse, puis le débit est réduit à 1 Mb/s jusqu'à la prochaine réinitialisation quotidienne.
Les 5 Go quotidiens permettent notamment de couvrir :
- GPS et navigation avec les applications de cartographie.
- Grab pour les déplacements et réservations.
- Appels Zalo ou WhatsApp et messagerie.
- Réseaux sociaux et consultation de contenus.
- Envoi de photos pendant les visites.
Ces usages figurent parmi les activités prises en compte par le calculateur de consommation de données de Saily.
Le partage de connexion est annoncé sans restriction. Il puise dans les 5 Go quotidiens à pleine vitesse, puis reste disponible à un débit réduit à 1 Mb/s. Saily intègre par ailleurs un bloqueur de publicités susceptible de réduire une partie de la consommation de données.
L'eSIM Saily capte-t-elle partout au Vietnam ?
Saily annonce une couverture réseau dans tout le Vietnam, notamment dans la baie d'Ha Long, à Hoi An, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, avec des connexions 3G, 4G/LTE ou 5G selon les réseaux locaux.
La situation peut toutefois devenir moins régulière dans les zones montagneuses, rurales ou dans la jungle. Les voyageurs qui se rendent à Sa Pa, Ha Giang ou dans certaines parties du delta du Mékong doivent donc conserver cette nuance en tête.
Le contexte national est plutôt favorable, puisque le Vietnam comptait environ 40 000 stations 5G et une couverture d'environ 90 % de la population au début de 2026. Ce chiffre concerne l'infrastructure 5G du pays et ne signifie pas que Saily fournira de la 5G partout où un voyageur se rend.
Comment installer l'eSIM Saily avant de partir au Vietnam ?
L'installation de Saily peut être réalisée avant le voyage, puis la ligne peut être utilisée à l'arrivée. Voici la procédure à suivre :
- Acheter le forfait Vietnam depuis l’application Saily ou directement sur le site web de Saily.
- Installer l'eSIM en Wi-Fi, idéalement depuis la France avant le départ.
- Activer la ligne Saily et l'itinérance des données dans les réglages du smartphone.
- Sélectionner Saily pour les données mobiles tout en conservant la ligne française si nécessaire.
- Laisser le forfait s'activer automatiquement à l'arrivée au Vietnam.
Saily indique une période d’activation de 180 jours, ce qui permet de préparer son voyage bien en amont.
Il est tout à fait possible de conserver sa ligne française active pour recevoir des appels et surtout des SMS, notamment les codes de validation bancaires. Il faut simplement veiller à désactiver l’itinérance des données sur cette ligne pour éviter une consommation involontaire.
Une fois installée, l’eSIM Saily peut être rechargée à tout moment : il suffit d’ajouter un nouveau forfait depuis l’application sur l’eSIM déjà présente dans le smartphone, que ce soit pour prolonger un séjour au-delà de 30 jours ou pour poursuivre son voyage ailleurs. La même eSIM fonctionne en effet dans plus de 200 destinations, ce qui s’avère particulièrement pratique pour un itinéraire combinant le Vietnam, le Cambodge et le Laos, par exemple avec le forfait régional Asie et Océanie.
Que retient Clubic de l'eSIM Saily pour le Vietnam ?
Saily obtient 9,5/10 dans notre comparatif consacré aux eSIM pour voyager au Vietnam, où elle occupe la première place.
Dans notre guide dédié, sont notamment mis en avant la simplicité d'installation, la flexibilité des forfaits et les fonctions de cybersécurité intégrées dans l'application.
Dans notre comparatif international, Saily obtient également 9,5/10 et la distinction de meilleur rapport qualité-prix.
Les points forts :
- Forfaits illimités disponibles jusqu'à 30 jours.
- Partage de connexion annoncé sans restriction.
- Profil eSIM réutilisable.
- Bloqueur de publicités et fonctions de sécurité intégrées.
Les limites :
- Plafond de 5 Go par jour à pleine vitesse sur l'illimité.
- Couverture potentiellement moins fiable dans certaines zones montagneuses ou reculées.
Pour un séjour de 15 jours, l'offre illimitée à 43,49 € est donc particulièrement adaptée aux voyageurs qui utilisent intensivement leur smartphone.
Pour 30 jours, la formule à 63,99 € devient encore plus intéressante grâce à son coût quotidien de 2,13 €. Dans les deux cas, l'installation avant le départ permet de disposer de la connexion dès l'arrivée.
FAQ
Quelle quantité de data faut-il pour 15 jours au Vietnam ?
Pour un usage classique mêlant GPS, messagerie, réseaux sociaux et réservations, 10 Go peuvent suffire. Pour du streaming, des appels vidéo fréquents ou du partage de connexion, l'offre Saily illimitée apporte davantage de marge (et de tranquillité), avec 5 Go à pleine vitesse chaque jour.
Quel forfait Saily choisir pour 30 jours au Vietnam ?
Le forfait illimité 30 jours coûte 63,99 € et fournit jusqu'à 5 Go de données à pleine vitesse chaque jour. Pour un usage modéré, le forfait 20 Go à 25,99 € peut constituer une alternative plus économique.
Que se passe-t-il après les 5 Go quotidiens de l'offre illimitée Saily ?
Le débit est réduit à 1 Mb/s jusqu'à la prochaine réinitialisation quotidienne. L'accès aux données ne disparaît donc pas.
Peut-on partager la connexion Saily au Vietnam ?
Oui. Saily annonce l'absence de restriction ou de limitation concernant le point d'accès. Il faut toutefois garder à l'esprit que tous les appareils connectés consomment la même enveloppe quotidienne de 5 Go à pleine vitesse.
Peut-on installer Saily avant de partir au Vietnam ?
Oui. Saily permet d'installer l'eSIM avant le départ, idéalement en Wi-Fi, puis d'activer la ligne et l'itinérance des données à l'arrivée. Le forfait peut ainsi être opérationnel dès que le smartphone se connecte au réseau local à la descente de l'avion.