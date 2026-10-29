Saily indique une période d’activation de 180 jours, ce qui permet de préparer son voyage bien en amont.

Il est tout à fait possible de conserver sa ligne française active pour recevoir des appels et surtout des SMS, notamment les codes de validation bancaires. Il faut simplement veiller à désactiver l’itinérance des données sur cette ligne pour éviter une consommation involontaire.

Une fois installée, l’eSIM Saily peut être rechargée à tout moment : il suffit d’ajouter un nouveau forfait depuis l’application sur l’eSIM déjà présente dans le smartphone, que ce soit pour prolonger un séjour au-delà de 30 jours ou pour poursuivre son voyage ailleurs. La même eSIM fonctionne en effet dans plus de 200 destinations, ce qui s’avère particulièrement pratique pour un itinéraire combinant le Vietnam, le Cambodge et le Laos, par exemple avec le forfait régional Asie et Océanie.