Voyager à l'étranger sans craindre la facture data au retour : c'est la promesse de Saily, l'eSIM développée par Nord Security, l'éditeur de NordVPN. Avec le code promo CLUBIC, profitez de 10% de réduction immédiate sur l'ensemble des forfaits, de l'Europe aux destinations les plus lointaines, sans restriction ni durée d'engagement.
Vous partez à l'étranger et voulez éviter les frais de roaming sans exploser votre budget data ? Avec le code promo CLUBIC, Saily vous fait bénéficier de 10 % de réduction immédiate sur l'ensemble de ses forfaits eSIM, quelle que soit votre destination. Le code s'applique en quelques secondes au moment du paiement, sur le site comme sur l'application mobile.
Le code promo Saily CLUBIC en un coup d'œil
|Champ
|Détail
|Code promo
|CLUBIC
|Réduction
|10% de remise
|Forfaits éligibles
|Tous les forfaits eSIM (local, régional, monde, Ultra)
|Zone géographique
|Aucune restriction, plus de 200 destinations
|Où l'utiliser
|Site web saily.com et application iOS/Android
|Cumul possible
|Oui, y compris avec les forfaits déjà en promotion
Comment utiliser le code CLUBIC en 5 étapes ?
L'application du code ne prend pas plus d'une minute, que vous passiez par le site ou par l'application mobile.
Voici comment utiliser le code promo en seulement 5 étapes :
- Rendez-vous sur saily.com ou ouvrez l'application Saily (iOS/Android).
- Choisissez votre destination : pays unique, région (Europe, Asie, Amérique latine) ou forfait Monde.
- Sélectionnez le volume de données et la durée adaptés à votre séjour.
- Sur la page de paiement, cliquez sur "Vous avez un code promo ?" puis saisissez CLUBIC, sans espace ni majuscule superflue.
- Vérifiez que la mention "Code promo appliqué" apparaît et que la remise de 10 % est bien déduite du total avant de valider.
Le paiement se finalise par carte bancaire, Apple Pay, Google Pay ou via un compte Google/Apple. L'eSIM est généralement livrable et installable en moins de deux minutes.
Combien économisez-vous concrètement ?
Pour mesurer l'intérêt réel du code CLUBIC, rien ne vaut des chiffres concrets. Les tableaux ci-dessous comparent le prix normal et le prix remisé sur les destinations les plus recherchées par les voyageurs français, en euros, afin que vous puissiez calculer précisément votre économie avant l'achat.
Une eSIM pour l'Europe (35 pays, dont France, Espagne, Italie, Allemagne)
|Volume
|Durée
|Prix normal
|Prix avec CLUBIC
|10 Go
|30 jours
|31,06 €
|27,95 €
|50 Go
|90 jours
|82,84 €
|74,55 €
|Illimité*
|15 jours
|43,14 €
|38,83 €
Illimité : 5 Go/jour en haut débit, puis données illimitées à 1 Mb/s.
Une eSim pour voyager aux États-Unis
Destination phare pour les voyageurs français, les États-Unis bénéficient de forfaits dédiés chez Saily, avec des volumes de données pensés pour un usage intensif (navigation, GPS, réseaux sociaux) sur toute la durée du séjour.
|Volume
|Durée
|Prix normal
|Prix avec CLUBIC
|10 Go
|30 jours
|19,84 €
|17,86 €
|20 Go
|30 jours
|31,92 €
|28,73 €
|Illimité*
|15 jours
|42,28 €
|38,05 €
Forfait Monde (121 pays)
Pour les grands voyageurs qui enchaînent plusieurs pays sur un même séjour, le forfait Monde évite de racheter une eSIM à chaque frontière : une seule activation suffit pour rester connecté dans 121 destinations.
|Volume
|Durée
|Prix normal
|Prix avec CLUBIC
|10 Go
|180 jours
|49,18 €
|44,26 €
|20 Go
|365 jours
|57,81 €
|52,03 €
Le forfait Monde est particulièrement adapté aux grands voyageurs : une seule eSIM valable dans 121 pays, avec une activation automatique déclenchée à l'arrivée dans le premier pays visité (ou 30 jours après l'achat au plus tard).
Prix de départ par destination populaire
Ces montants s'entendent avant application du code CLUBIC : déduisez systématiquement 10% pour connaître le prix final.
|Destination
|Prix de départ
|France
|3,10 €
|Espagne
|3,10 €
|Italie
|3,10 €
|Belgique
|3,10 €
|Allemagne
|3,49 €
|Maroc
|6,03 €
|Tunisie
|3,44 €
|États-Unis
|3,44 €
|Canada
|4,57 €
|Australie
|3,10 €
|Afrique (34 pays)
|11,64 €
|Asie & Océanie (19 pays)
|3,87 €
|Amérique latine (12 pays)
|6,20 €
Saily Ultra : l'abonnement pour les voyageurs réguliers
Au-delà du volume de données, chaque abonnement Ultra inclut un accès aux salons d'aéroport, un service coupe-file à la sécurité et à l'enregistrement, une prise en charge en cas de retard de vol de plus de deux heures, un bon Uber de 4,31 € par mois, ainsi que l'ensemble de la suite Nord Security (NordVPN, NordPass, NordLocker, Incogni). Avec le code CLUBIC, l'économie minimale s'élève à environ 2,59 € par mois, soit plus de 31 € sur une année d'abonnement Premium.
|Forfait
|Données haut débit
|Données illimitées à 1 Mbps
|Prix mensuel
|Standard
|5 Go
|Non
|25,88 €
|Plus
|10 Go
|Non
|34,94 €
|Premium
|30 Go
|Oui
|46,59 €
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
✅ Les points forts ?
- Activation rapide : désactivation de la SIM physique, téléchargement de l'application, connexion et installation de l'eSIM en quatre étapes.
- Couverture étendue : plus de 200 destinations disponibles, avec forfaits par pays, par région ou mondiaux.
- Sécurité intégrée : chaque forfait inclut un emplacement virtuel, un bloqueur de publicités et une protection contre les sites malveillants, sans coût supplémentaire.
- Flexibilité : des forfaits dès 1 Go pour quelques jours jusqu'aux abonnements Ultra illimités, avec une fenêtre d'activation de 30 jours après l'achat.
- Programme de fidélité : 3% de crédit sur chaque achat (8% avec Ultra), réutilisables sur de futurs forfaits.
❌ Les limites de l'eSIM Saily ?
- Opérateurs locaux non précisés : contrairement à Ubigi ou Holafly, Saily n'indique pas quel réseau mobile local sera utilisé dans chaque pays.
- Pas d'appels ni de SMS inclus : Saily fournit uniquement de la data. Une solution complémentaire est nécessaire pour recevoir des SMS de vérification.
L'eSim Saily face à la concurrence
Sur le papier, Saily, Airalo, Holafly et Ubigi proposent tous la même promesse : une connexion data instantanée à l'étranger, sans carte SIM physique. Dans les faits, leurs différences se jouent sur des critères précis qui orientent le choix selon le profil de voyageur.
Saily se démarque nettement sur la sécurité intégrée, un argument que ni Airalo, ni Holafly, ni Ubigi ne proposent nativement : chaque forfait inclut un bloqueur de publicités et plus de 115 emplacements virtuels, hérités directement du savoir-faire NordVPN. C'est aussi le seul des quatre à offrir un accès aux salons d'aéroport via son abonnement Ultra, un vrai plus pour les voyageurs fréquents.
En revanche, Saily reste en retrait sur deux points sensibles pour certains usages. Il ne précise pas quel opérateur local sera utilisé dans chaque pays, contrairement à Ubigi et Holafly qui affichent cette information par transparence. Et il ne propose aucune option d'appels ou de SMS, là où Airalo se distingue avec son offre Discover+ incluant un numéro fonctionnel.
Au global, Saily s'impose comme la meilleur eSim pour les voyageurs qui veulent une connexion fiable et un supplément de sécurité numérique en déplacement, tandis qu'Airalo garde l'avantage pour ceux qui ont besoin de rester joignables par SMS, et qu'Ubigi ou Holafly conviennent mieux à un public exigeant sur la transparence réseau.
|Critère
|Saily
|Airalo
|Holafly
|Ubigi
|Note
|9,5/10
|NC
|9/10
|9,2/10
|Sécurité intégrée
|Oui (bloqueur pub, VPN Ultra)
|Non
|Non
|Non
|Emplacements virtuels
|Plus de 115
|0
|0
|0
|Forfaits illimités
|Oui, par pays
|Oui
|Oui
|Oui
|Appels et SMS inclus
|Non
|Oui (offre Discover+)
|Non
|Non
|Opérateurs locaux précisés
|Non
|Oui
|Oui
|Oui
|Accès salon d'aéroport
|Oui (Ultra uniquement)
|Non
|Non
|Non
|Programme de fidélité
|Oui (3% / 8% Ultra)
|Oui (jusqu'à 10%)
|Non
|Non
✅ Notre verdict sur l'eSIM Saily
Avec le code promo CLUBIC, Saily reste une des eSIM les plus complètes du marché pour voyager sans coupure de connexion, à condition de garder en tête ses deux limites principales : l'absence de SMS/appels et le manque de transparence sur les opérateurs locaux utilisés. Pour un usage data classique en voyage, la réduction de 10% rend l'offre particulièrement compétitive face à Airalo, Holafly ou Ubigi.
FAQ - Tout savoir sur l'eSIM Saily
Le code CLUBIC est-il valable sur toutes les destinations ?
Oui, la remise de 10% s'applique sans restriction géographique, que vous choisissiez un forfait local, régional ou mondial.
Le code fonctionne-t-il sur les abonnements Ultra ?
Oui, CLUBIC s'applique aux trois formules Ultra (Standard, Plus, Premium), avec une économie mensuelle minimale d'environ 2,59 €.
Puis-je cumuler CLUBIC avec une autre promotion Saily ?
Oui, la réduction s'applique également sur les forfaits déjà affichés en promotion sur le site.
Ai-je besoin d'un compte pour utiliser le code ?
Un compte est requis, mais sa création se fait directement pendant le paiement, via email, Google ou Apple.
Que se passe-t-il si le code n'est pas accepté ?
Vérifiez l'absence d'espace ou de caractère en trop lors de la saisie. Si le problème persiste, essayez en navigation privée ou contactez le support Saily par chat en direct, disponible 24h/24.
Que se passe-t-il si le code n'est pas accepté ?
Vérifiez l'absence d'espace ou de caractère en trop lors de la saisie. Si le problème persiste, essayez en navigation privée ou contactez le support Saily par chat en direct, disponible 24h/24.
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