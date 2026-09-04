Sur le papier, Saily, Airalo, Holafly et Ubigi proposent tous la même promesse : une connexion data instantanée à l'étranger, sans carte SIM physique. Dans les faits, leurs différences se jouent sur des critères précis qui orientent le choix selon le profil de voyageur.

Saily se démarque nettement sur la sécurité intégrée, un argument que ni Airalo, ni Holafly, ni Ubigi ne proposent nativement : chaque forfait inclut un bloqueur de publicités et plus de 115 emplacements virtuels, hérités directement du savoir-faire NordVPN. C'est aussi le seul des quatre à offrir un accès aux salons d'aéroport via son abonnement Ultra, un vrai plus pour les voyageurs fréquents.

En revanche, Saily reste en retrait sur deux points sensibles pour certains usages. Il ne précise pas quel opérateur local sera utilisé dans chaque pays, contrairement à Ubigi et Holafly qui affichent cette information par transparence. Et il ne propose aucune option d'appels ou de SMS, là où Airalo se distingue avec son offre Discover+ incluant un numéro fonctionnel.

Au global, Saily s'impose comme la meilleur eSim pour les voyageurs qui veulent une connexion fiable et un supplément de sécurité numérique en déplacement, tandis qu'Airalo garde l'avantage pour ceux qui ont besoin de rester joignables par SMS, et qu'Ubigi ou Holafly conviennent mieux à un public exigeant sur la transparence réseau.