Pour voyager au Japon, Saily propose son forfait illimité à 43,49 € pour 15 jours, avec 5 Go de données quotidiennes à pleine vitesse puis une connexion maintenue jusqu’à 1 Mb/s. L’eSIM Saily s’appuie sur les réseaux mobiles locaux et couvre notamment Tokyo, Kyoto et Osaka, sans la moindre carte SIM physique, eSIM oblige.
Le Japon impose rapidement un usage intensif du smartphone. Métro de Tokyo, traduction en temps réel, itinéraires, billets de Shinkansen, réservations et autres messageries sollicitent constamment la connexion. À ce titre, même un voyage de 10 ou 15 jours peut consommer beaucoup de données. Avec Saily, les voyageurs disposent d'offres de 1 à 20 Go, mais aussi d'une formule illimitée très pratique pour les usages les plus intensifs.
Pourquoi choisir une eSIM Saily pour voyager au Japon ?
Une eSIM Saily permet de disposer d'une connexion mobile dès l'arrivée au Japon sans remplacer sa carte SIM physique. Elle s'installe avant le départ sur un smartphone compatible et le forfait s'active automatiquement à destination lorsque l'eSIM et l'itinérance des données sont activées. C'est particulièrement pratique au Japon, où le téléphone devient rapidement indispensable pour se déplacer.
Une connexion mobile permet notamment de :
- consulter les itinéraires dans le métro et les trains
- utiliser une application de traduction en temps réel
- réserver ou modifier des trajets
- consulter les horaires du Shinkansen
- accéder à ses réservations d'hôtel ou de restaurant
- utiliser le GPS dans les zones rurales
L'eSIM évite également de transporter un appareil supplémentaire, puisque le smartphone conserve sa ligne habituelle et utilise Saily pour les données mobiles. Le principe de double SIM permet ainsi de garder son numéro français tout en utilisant une connexion japonaise pour Internet.
Quelle offre Saily choisir pour un séjour au Japon ?
Le forfait illimité de Saily est le choix le plus adapté à un séjour de 15 jours avec une utilisation intensive du smartphone. Il est proposé à 43,49 € et inclut 5 Go par jour sans limitation de débit, puis une connexion illimitée jusqu'à 1 Mb/s.
Pour un séjour plus classique, les forfaits avec un volume de données défini permettent de réduire la facture. Les tarifs affichés par Saily sont les suivants :
|Offre Saily Japon
|Durée
|Data
|Débit après quota
|Tarif affiché
|Idéal pour
|1 Go
|7 jours
|1 Go
|–
|3,49€
|Court séjour, usage léger
|3 Go
|30 jours
|3 Go
|–
|6,99€
|Navigation et messagerie
|5 Go
|30 jours
|5 Go
|–
|9,99€
|Séjour classique
|10 Go
|30 jours
|10 Go
|–
|15,99€
|Usage régulier
|20 Go
|30 jours
|20 Go
|–
|21,99€
|Usage intensif
|Illimitée
|5 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|16,99€
|GPS, traduction, partage de connexion...
|Illimitée
|15 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|43,49€
|-
|Illimitée
|30 jours
|Illimitée (5 Go/jour)
|1 Mb/s
|63,99€
|-
Pour une semaine, avec peu de sollicitation réseau, 3 ou 5 Go peuvent suffire. Pour un voyage de 15 jours avec navigation permanente, traduction, réseaux sociaux et partage de connexion, l'offre illimitée apporte un surplus de confort indéniable.
La data est-elle vraiment illimitée au Japon avec Saily ?
Oui, avec un forfait qui fournit 5 Go par jour à pleine vitesse. Une fois cette quantité consommée, la connexion reste disponible sans plafond de volume, mais son débit peut descendre jusqu'à 1 Mb/s.
La distinction est importante, mais pour les usages habituels d'un voyageur, le seuil quotidien reste conséquent. Une journée consacrée à Tokyo peut néanmoins solliciter fortement la connexion avec la navigation, les photos envoyées dans le cloud, les réseaux sociaux ou encore le streaming.
Le partage de connexion est lui aussi disponible sans limitation. Il devient alors possible de connecter une tablette ou l'appareil d'un compagnon de voyage au smartphone équipé de Saily.
Quelle est la qualité du réseau Saily au Japon ?
Saily se connecte aux réseaux mobiles locaux japonais et annonce une compatibilité 3G, 4G/LTE et 5G selon les opérateurs disponibles. La couverture est notamment annoncée dans des villes comme Tokyo, Kyoto et Osaka.
Saily utilise les infrastructures de ses partenaires locaux pour fournir l'accès Internet. C'est un point important pour un voyage qui dépasse les grandes métropoles. Le Japon ne se résume pas à Tokyo et Osaka. Un itinéraire peut passer par les Alpes japonaises, les campagnes de Nagano ou encore Hokkaido.
Saily précise que la qualité de couverture dépend des opérateurs locaux. Il ne faut donc pas interpréter la mention 5G comme une garantie de débit maximal partout au Japon.
L'offre reste particulièrement adaptée aux usages suivants :
- navigation GPS pendant un circuit itinérant
- traduction et recherche d'informations sur place
- réservation de transports ou d'activités
- partage de connexion avec un autre appareil
Comment activer son eSIM Saily avant de partir au Japon ?
L'eSIM Saily peut être installée avant le départ afin que le téléphone soit prêt dès l'atterrissage. L'achat effectué sur le site fournit instantanément un QR code par e-mail, tandis qu'un achat dans l'application fait apparaître directement l'eSIM dans le profil utilisateur.
La procédure tient en quelques étapes simples :
- Acheter le forfait Japon depuis Saily
- Installer l'eSIM sur le smartphone compatible
- Conserver la ligne française si le téléphone gère la double SIM
- Activer l'eSIM Saily et l'itinérance des données
- Sélectionner Saily comme ligne utilisée pour les données mobiles
Le forfait s'active automatiquement à l'arrivée au Japon. Saily indique par ailleurs que ses forfaits disposent d'une période d'activation de 30 jours, ce qui permet de préparer sereinement son installation avant le voyage.
Il est donc tout à fait possible de tout configurer depuis la France. Une fois l'avion posé à Tokyo, Osaka ou ailleurs dans le pays, la connexion prend le relais, sans aucune manipulation de carte SIM.
Que retient Clubic de l'eSIM Saily au Japon ?
Chez Clubic, nous avons placé Saily en première position de son Top 6 des meilleures eSIM pour voyager à l'international, avec une note de 9,5/10 et la distinction de meilleur rapport qualité/prix.
Dans ce comparatif, nous mettons notamment en avant la couverture internationale, les tarifs accessibles, le profil eSIM réutilisable et les fonctions de cybersécurité intégrées (bloqueur de publicités, protection web basée sur un filtrage DNS, changeur de localisation virtuelle…)
Pour le Japon, Saily propose surtout une gamme suffisamment large pour adapter son forfait au type de séjour. Le petit voyageur peut se contenter de quelques gigaoctets. Celui qui prévoit un usage soutenu peut passer à 10 ou 20 Go. Et pour 15 jours particulièrement connectés, l'offre illimitée constitue la formule la plus confortable.
Le principal intérêt tient finalement à sa simplicité. L'eSIM Saily se prépare avant le départ, s'active à destination et s'appuie sur les réseaux locaux. Pour un voyage combinant métro tokyoïte, Shinkansen, Kyoto et étapes plus reculées, elle évite surtout une préoccupation supplémentaire, à savoir celle de manquer de data au mauvais moment.
FAQ : quelle eSIM Saily choisir pour le Japon ?
Quelle est la meilleure offre Saily pour 15 jours au Japon ?
Pour un séjour de 15 jours au Japon avec une consommation importante de données, le forfait illimité Saily est le plus adapté. Il coûte 43,49 € et comprend 5 Go par jour à pleine vitesse, puis des données toujours disponibles jusqu'à 1 Mb/s.
Combien coûte une eSIM Saily pour le Japon ?
Saily propose des forfaits Japon à partir de 3,49 € pour 1 Go valable 7 jours. En plus des offres illimitées, Saily propose des offres qui vont de 3 à 20 Go, avec des validités de 30 jours.
L’offre Saily fonctionne-t-elle à Tokyo et à Kyoto ?
Oui. Saily indique que son eSIM Japon offre une connexion dans de nombreuses villes japonaises, notamment Tokyo, Kyoto et Osaka. La connexion utilise les réseaux mobiles locaux et peut fonctionner en 3G, 4G/LTE ou 5G selon les opérateurs et les zones couvertes.
Peut-on installer Saily avant de partir au Japon ?
Oui. L'eSIM Saily peut être installée avant le départ. Après un achat sur le site, un QR code est envoyé instantanément par e-mail. Le forfait s'active automatiquement à l'arrivée au Japon si l'eSIM et l'itinérance des données sont activées.
Saily permet-elle de partager sa connexion au Japon ?
Oui. Saily indique que le partage de connexion est disponible sans limitation avec son eSIM Japon. Le smartphone peut ainsi servir de point d'accès pour connecter un ordinateur, une tablette ou un autre téléphone pendant le voyage.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.