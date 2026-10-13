Pour voyager en Thaïlande, Saily propose une eSIM à partir de 2,49 € pour 1 Go valable 7 jours. Pour un usage intensif, le forfait illimité de 15 jours est proposé à 34,49 €, avec 5 Go quotidiens garantis à pleine vitesse. La couverture fonctionne à Bangkok, Chiang Mai, Phuket et dans le reste du pays.
Une connexion mobile devient rapidement indispensable en Thaïlande. À Bangkok, elle servira à réserver un Grab ou suivre un itinéraire. Dans le nord, elle viendra faciliter les trajets vers Chiang Mai. Sur les îles, elle permettra de consulter les horaires de ferry ou de suivre un parcours en scooter. Cela bien sûr, sans parler des appels vidéo, de la navigation web, de la lecture de vidéos, de musiques… Aussi, Saily propose des forfaits de 1 à 20 Go, ainsi qu’une formule illimitée pour les plus gourmands en data.
Pourquoi choisir une eSIM Saily pour voyager en Thaïlande ?
Une eSIM Saily permet de rester connecté en Thaïlande sans avoir à changer de carte SIM physique, tout en préparant sa connexion avant le départ. Le forfait s’active automatiquement à l’arrivée, après activation de l’eSIM et de l’itinérance des données.
Le smartphone devient alors un véritable outil de voyage, avec une connexion mobile qui facilite notamment :
- la réservation d’un Grab ou d’un taxi à Bangkok ;
- l’achat d’un billet de ferry vers Koh Samui ou Koh Phangan ;
- la consultation des horaires des trains vers Chiang Mai ;
- le paiement de certains achats avec un QR code ;
- la traduction d’un menu ou d’une pancarte ;
- le suivi d’un itinéraire GPS en scooter ;
- le fait de retrouver une réservation d’hôtel ou d’excursion.
Saily propose aussi son propre numéro de téléphone, en option. Il s’agit d’un numéro américain (+1), disponible depuis l’application pour 1,99 € par mois. Seul, il permet de recevoir des appels et des SMS, y compris des codes de validation en deux étapes. Pour pouvoir aussi passer des appels et envoyer des SMS, il faut lui associer un forfait appels et SMS, proposé à partir de 0,99 €. En voyage, il sert de ligne secondaire : inscription sur une application locale, réservation d’une excursion, échanges avec un hébergement… Le numéro principal n’a ainsi pas besoin d’être communiqué, ce qui limite les risques de spam et de démarchage. Ce numéro reste le même tant que l’abonnement est actif, même en changeant de forfait data.
L’eSIM Saily intègre également des fonctionnalités de sécurité, conçues par les équipes à l’origine de NordVPN. Le bloqueur de publicités et la protection web filtrent les publicités, les traqueurs et les sites malveillants, un atout appréciable pour réserver ou payer en ligne. Selon Saily, le bloqueur réduit en prime de 28,6 % en moyenne la consommation de données. Enfin, la localisation virtuelle permet de se connecter comme depuis la France pour accéder à ses services habituels, comme le streaming ou la banque en ligne.
L’eSIM peut être installée avant le départ, et le forfait se choisit sur le site ou dans l’application Saily. Un achat effectué sur le site donne lieu à l’envoi instantané d’un QR code par e-mail pour installer l’eSIM, tandis qu’un achat dans l’application permet de l’installer directement depuis celle-ci. Saily indique également que le partage de connexion est disponible sans restriction.
Quelle offre Saily choisir pour un séjour en Thaïlande ?
Pour un séjour de 15 jours avec une consommation importante, le forfait Saily illimité à 34,49 € est le choix le plus adapté. Pour un usage principalement limité au GPS, à la messagerie et aux recherches, une enveloppe de 5 à 10 Go peut suffire.
Voici les offres Saily actuellement disponibles pour la Thaïlande :
|Offre Saily Thaïlande
|Validité
|Data
|Prix
|Idéal pour
|1 Go
|7 jours
|1 Go
|2,49 €
|Court séjour et usage léger
|3 Go
|30 jours
|3 Go
|5,49 €
|GPS et messagerie
|5 Go
|30 jours
|5 Go
|6,99 €
|Séjour classique
|10 Go
|30 jours
|10 Go
|9,99 €
|Usage régulier
|20 Go
|30 jours
|20 Go
|17,99 €
|Usage intensif
|Illimité
|15 jours
|Illimitée
|34,49 €
|GPS, vidéo, traduction et partage
Le forfait illimité comprend 5 Go par jour sans limitation de débit, puis des données illimitées jusqu’à 1 Mb/s.
Pour savoir quel forfait sera le plus adapté à ses besoins, c’est plutôt simple. Un forfait de quelques gigaoctets se montrera suffisant pour un usage centré sur le GPS, les messages et les recherches. De son côté, l’offre illimitée devient plus intéressante lorsque le voyage implique également beaucoup de vidéo, de musique, d’appels vidéo ou de partage de connexion.
Pour une eSIM Thaïlande 15 jours, l’offre illimitée se montre la plus pertinente. L’illimité existe aussi en 5, 7, 10, 20, 25 et 30 jours. Pour qui préfère maîtriser son budget, les forfaits de 3 à 20 Go restent valables 30 jours et permettent de choisir précisément son volume de données.
La data est-elle vraiment illimitée en Thaïlande avec Saily ?
Oui, le forfait Saily illimité ne bloque pas l’accès aux données après un certain volume. Il fournit un total de 5 Go par jour sans limitation de débit. Une fois cette enveloppe consommée, les données restent disponibles avec un débit pouvant atteindre 1 Mb/s.
En d’autres termes, la connexion ne s’arrête pas après 5 Go, c’est le débit maximal qui évolue après la consommation de l’enveloppe quotidienne à pleine vitesse.
Pour un voyage en Thaïlande, 5 Go quotidiens représentent déjà une enveloppe conséquente. Navigation GPS, traduction, réseaux sociaux et messageries peuvent fonctionner normalement sans atteindre rapidement cette limite.
Le partage de connexion ne fait par ailleurs pas l’objet d’une quelconque restriction, et un smartphone peut donc servir de point d’accès pour un ordinateur, une tablette ou le téléphone d’un autre voyageur.
L’offre illimitée vise ainsi surtout les voyageurs qui ne veulent pas surveiller leur consommation au cours de la journée.
Saily fonctionne-t-elle à Bangkok, Chiang Mai et sur les îles ?
Oui, l’eSIM Saily pour la Thaïlande bénéficie d’une couverture nationale et fonctionne notamment à Bangkok, Chiang Mai et Phuket. Elle utilise les réseaux mobiles locaux et prend en charge la 3G, la 4G/LTE et la 5G selon les réseaux disponibles.
C’est particulièrement intéressant pour un itinéraire qui ne se limite pas à Bangkok. Une même eSIM peut accompagner un voyage entre plusieurs régions du pays.
Saily annonce notamment :
- une couverture à Bangkok et dans les principales villes
- une utilisation dans différentes régions de Thaïlande
- une connexion en 3G, 4G/LTE ou 5G selon le réseau local
- une connexion reposant sur des fournisseurs de réseaux mobiles locaux
Pour un trajet Bangkok / Chiang Mai / Koh Samui ou Phuket, il n’est donc aucunement nécessaire de changer de forfait à chaque étape. Saily précise que son offre destinée à Bangkok bénéficie de la même couverture nationale que son eSIM Thaïlande.
Comment activer son eSIM Saily avant de partir en Thaïlande ?
L’eSIM Saily peut être installée avant le départ depuis la France. Une fois le profil installé et l’itinérance des données activée, le forfait se déclenche automatiquement à l’arrivée en Thaïlande.
La préparation se résume à quelques étapes :
- Choisir le forfait Thaïlande sur le site web ou dans l’application Saily
- Installer l’eSIM sur le smartphone compatible
- Conserver sa ligne française si le téléphone accepte la double SIM
- Activer l'eSIM Saily et l'itinérance des données
- Sélectionner Saily comme ligne dédiée aux données mobiles
L’installation peut être réalisée avant l’embarquement. Saily indique désormais une période d’activation pouvant aller jusqu’à 180 jours. Le voyageur peut donc préparer son smartphone en avance sans lancer immédiatement la consommation du forfait.
À l'arrivée à Bangkok, Chiang Mai ou dans une autre destination, l'eSIM se connecte alors au réseau local disponible.
Que retient Clubic de l’eSIM Saily en Thaïlande ?
Chez Clubic, on a placé Saily en première position du Top 6 des meilleures eSIM pour voyager à l’international, avec une note de 9,5/10 et la distinction de meilleur rapport qualité/prix. Parmi les principaux points positifs, ont été retenus la simplicité d’utilisation, la couverture proposée et le positionnement tarifaire de Saily.
Pour la Thaïlande, Saily répond surtout à un besoin très concret, celui de disposer d’une connexion unique pendant tout le voyage. Bangkok, Chiang Mai, Phuket ou les îles peuvent ainsi être intégrés au même itinéraire sans changer d’eSIM.
Le principal intérêt tient à cette simplicité. L’eSIM se prépare avant le départ, s’active à destination et reste utilisable partout en Thaïlande, dans les zones couvertes par les réseaux partenaires.
FAQ : quelle eSIM Saily choisir pour la Thaïlande ?
Quelle est la meilleure offre Saily pour 15 jours en Thaïlande ?
Pour un séjour de 15 jours avec un usage intensif d’Internet, le forfait illimité Saily est le plus adapté. Il est actuellement affiché à 34,49 € avec la remise visible sur la page Saily. Il comprend 5 Go par jour sans limitation de débit, puis des données illimitées jusqu’à 1 Mb/s.
Combien coûte une eSIM Saily pour la Thaïlande ?
L’offre Saily commence actuellement à 2,49 € pour 1 Go valable 7 jours. Les forfaits 3, 5, 7, 10 et 20 Go sont proposés à 5,49 €, 6,99 €, 9,99 € et 17,99 €. L’illimité 15 jours est quant à lui affiché à 34,49 €, et existe aussi en 5, 10, 20, 25 et 30 jours.
Saily fonctionne-t-elle à Bangkok et à Koh Samui ?
Oui. L’eSIM Saily pour la Thaïlande peut être utilisée dans d’autres destinations du pays, notamment Phuket ou Koh Samui, en se connectant automatiquement aux réseaux partenaires locaux.
Quelle quantité de data choisir pour une semaine en Thaïlande ?
Pour une semaine avec principalement du GPS, de la messagerie et quelques recherches, 1 Go peut convenir à un usage léger. Un forfait de 3 ou 5 Go offre davantage de marge. Pour la vidéo, les appels vidéo ou un partage de connexion régulier, l’offre illimitée devient plus adaptée.
Peut-on partager la connexion avec une eSIM Saily en Thaïlande ?
Oui. Saily indique que son eSIM Thaïlande permet un partage de données illimité. Le smartphone peut ainsi servir de point d’accès pour un ordinateur, une tablette ou un autre téléphone pendant le séjour. Cette fonction est particulièrement pratique lors d’un voyage itinérant sans Wi-Fi disponible.