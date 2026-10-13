Une eSIM Saily permet de rester connecté en Thaïlande sans avoir à changer de carte SIM physique, tout en préparant sa connexion avant le départ. Le forfait s’active automatiquement à l’arrivée, après activation de l’eSIM et de l’itinérance des données.

Le smartphone devient alors un véritable outil de voyage, avec une connexion mobile qui facilite notamment :

la réservation d’un Grab ou d’un taxi à Bangkok ;

l’achat d’un billet de ferry vers Koh Samui ou Koh Phangan ;

la consultation des horaires des trains vers Chiang Mai ;

le paiement de certains achats avec un QR code ;

la traduction d’un menu ou d’une pancarte ;

le suivi d’un itinéraire GPS en scooter ;

le fait de retrouver une réservation d’hôtel ou d’excursion.

Saily propose aussi son propre numéro de téléphone, en option. Il s’agit d’un numéro américain (+1), disponible depuis l’application pour 1,99 € par mois. Seul, il permet de recevoir des appels et des SMS, y compris des codes de validation en deux étapes. Pour pouvoir aussi passer des appels et envoyer des SMS, il faut lui associer un forfait appels et SMS, proposé à partir de 0,99 €. En voyage, il sert de ligne secondaire : inscription sur une application locale, réservation d’une excursion, échanges avec un hébergement… Le numéro principal n’a ainsi pas besoin d’être communiqué, ce qui limite les risques de spam et de démarchage. Ce numéro reste le même tant que l’abonnement est actif, même en changeant de forfait data.

L’eSIM Saily intègre également des fonctionnalités de sécurité, conçues par les équipes à l’origine de NordVPN. Le bloqueur de publicités et la protection web filtrent les publicités, les traqueurs et les sites malveillants, un atout appréciable pour réserver ou payer en ligne. Selon Saily, le bloqueur réduit en prime de 28,6 % en moyenne la consommation de données. Enfin, la localisation virtuelle permet de se connecter comme depuis la France pour accéder à ses services habituels, comme le streaming ou la banque en ligne.

L’eSIM peut être installée avant le départ, et le forfait se choisit sur le site ou dans l’application Saily. Un achat effectué sur le site donne lieu à l’envoi instantané d’un QR code par e-mail pour installer l’eSIM, tandis qu’un achat dans l’application permet de l’installer directement depuis celle-ci. Saily indique également que le partage de connexion est disponible sans restriction.