Après un VPN, la navigateur Opera intègre carrément une eSIM sur Android avec 3Go gratuits

Opera propose désormais d'acheter et de gérer une eSIM de voyage directement depuis son navigateur Android, sans passer par une autre application. Elle fonctionne dans 47 destinations, et 3 Go sont offerts à l'essai dans onze pays, dont la France.
Sur Android, le navigateur Opera embarque désormais tout ce qu'il faut pour souscrire à une eSIM de voyage. Plus besoin de télécharger une application distincte depuis le Wi-Fi hasardeux de l'aéroport.
Une eSIM qui s'installe avant le départ et ne démarre qu'à l'arrivée
Pour récupérer les 3 Go gratuits, il suffit d'ouvrir Opera pour Android, d'appuyer sur l'icône de profil en bas à droite, de choisir "eSIM" puis "Claim now" et d'indiquer le pays de destination. L'eSIM s'installe une seule fois, de préférence chez soi avec une connexion stable. Elle ne commence à décompter qu'à sa première connexion à un réseau du pays visité, et reste valable un an après l'achat. Pour un voyage en Thaïlande, en Malaisie puis à Singapour, on recharge la même eSIM à chaque étape. La recharge demande une connexion internet, mieux vaut donc la faire avant l'épuisement des données.
Évidemment, la connexion profite à tout le téléphone et n'est pas restreinte au seul navigateur Opera. Cela inclut donc les messageries, les services de cartographie et autres applications. La connexion passe en 5G quand le réseau local le permet. Notons que pour ce service eSIM, Opera a signé avec Holiday.com, une filiale de Kape Technologies détenant, entre autres, divers VPN comme Cyberghost, ExpressVPN, ou Private Internet Access.
Les 3 Go, valables trois jours, s'adressent aux utilisateurs situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Canada, aux Émirats arabes unis, au Brésil, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en Pologne. Aucune carte bancaire ni adresse e-mail n'est demandée. Les forfaits payants existent ensuite en 3, 5 ou 10 Go, valables 30 jours après leur activation dans le pays. Opera annonce des tarifs environ 33% moins élevés en moyenne que la concurrence. Mais bien sûr, les prix varient selon la destination et le volume de données.
Notons que l'eSIM n'est disponible ni dans Opera Mini ni dans Opera GX mobile et nécessite un téléphone Android 10 ou version ultérieure. L'éditeur norvégien explique que selon une étude de GSMA Intelligence de 2024, la moitié des consommateurs ignorent l'existence des forfaits eSIM. À peine un cinquième de ces derniers auraient déjà souscrit à un forfait data. Et parmi eux, la moitié des abonnés en auraient profité lors d'un voyage à l'étranger, personnel ou de loisirs, dans l'année écoulée.