Après un VPN, la navigateur Opera intègre carrément une eSIM sur Android avec 3Go gratuits

Pour récupérer les 3 Go gratuits, il suffit d'ouvrir Opera pour Android, d'appuyer sur l'icône de profil en bas à droite, de choisir "eSIM" puis "Claim now" et d'indiquer le pays de destination. L'eSIM s'installe une seule fois, de préférence chez soi avec une connexion stable. Elle ne commence à décompter qu'à sa première connexion à un réseau du pays visité, et reste valable un an après l'achat. Pour un voyage en Thaïlande, en Malaisie puis à Singapour, on recharge la même eSIM à chaque étape. La recharge demande une connexion internet, mieux vaut donc la faire avant l'épuisement des données.