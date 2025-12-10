Pourquoi choisir une eSIM pour un séjour en Asie ?

Utiliser une eSIM pour vos vacances en Asie vous fait gagner du temps et de la sérénité : dès votre arrivée, vous vous connectez immédiatement à internet, sans avoir à chercher une SIM locale ou un réseau Wifi, et vous restez joignable sans problème pendant tout votre séjour. Le tout, en faisant des économies par rapport aux frais d'itinérance !

Mon smartphone me permet-il d'utiliser une eSIM ?

L’eSIM n’est disponible que sur certains modèles récents de smartphones, globalement, les modèles sortis après 2020. Si vous possédez un téléphone plus ancien ou d’entrée de gamme, il est probable que l’eSIM ne fonctionne pas. Vérifier la compatibilité de votre appareil avant le départ vous évitera de mauvaises surprises à l’arrivée et vous permettra de profiter pleinement de votre connexion dès le début de votre voyage.