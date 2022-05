Test Epos H3PRO Hybrid : un casque qui excelle même là où on ne l'attend pas ?

Dernière fonctionnalité et pas des moindres, l’annulation active du bruit est surprenante à l’usage. Elle n’atteint pas l’efficacité de modèles plus onéreux et orientés nomade, mais elle est suffisante pour supprimer bien des bruits de fond comme la ventilation d’un PC, ou pour amoindrir les bruits de frappe au clavier par exemple. Plus globalement, il s’agit d’un bel atout pour rester concentré même dans un environnement animé et bruyant.



Enfin, le casque peut sembler difficile à prendre en main au début en raison de la multiplication des boutons (marche/arrêt, Bluetooth, ANC, molette de volume). On s’y fait toutefois assez rapidement avec un positionnement intuitif et des fonctionnalités regroupées en grande partie sur l’oreillette droite alors que les connectiques (câble USB et mini-jack) sont placées à gauche.