La carte Fnac + est à moitié prix pour une durée limitée !

En prenant la carte Fnac+, vous allez vous ouvrir une cagnotte commune aux magasins Fnac et Darty. Ainsi, chaque passage en caisse vous permet de cumuler des euros dans les deux enseignes. Que vous pourrez ensuite déduire lors de prochains passages en caisse ou commande en ligne.

Ce n'est pas tout : avec la carte, vous bénéficiez gratuitement d'une livraison à domicile en 24h seulement. Et même à la livraison en 2h chrono et sur rendez-vous. En plus de ça, si vous achetez une TV chez l'un des deux marchands, vous bénéficiez de l'installation gratuite à domicile.

Les avantages liés aux adhérents Fnac+ ne s'arrêtent pas là, bien au contraire. Toute l'année Fnac organise des ventes privées exclusives réservées à ses adhérents. Avec un accès privilégié en magasin aux soldes et promotions, souvent à des prix plus intéressants que pour le public.

En plus de ça la carte vous ouvre les portes à des réductions sur des spectacles toute l'année. Mais aussi à des offres chez des boutiques et enseignes partenaires. Sans compter les -5% et la livraison gratuite sur les livres ou encore des offres avec Deezer, ePresse ou encore Izneo.