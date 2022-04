Critique Adam à travers le temps : Ryan Reynolds traverse les âges dans un film SF pour toute la famille

Les décors ne sont pas non plus particulièrement inspirés et l'on passe le plus clair de notre temps dans une forêt, pourtant la production sait multiplier les terrains de jeu et mettre en valeur chaque espace pour renouveler les différents moments de bravoure.

On regrette tout juste un troisième et dernier acte qui cède malheureusement aux sirènes hollywoodiennes, tend à nous en mettre plein la vue, mais rate sa cible, la faute à des incrustations numériques douteuses et une réalisation bien moins maitrisée.