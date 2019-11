Atos et Météo France créent une plateforme qui permet d'anticiper la production d’électricité renouvelable

Pour mieux anticiper les besoins

Des algorithmes qui se perfectionnent grâce au machine learning

Source : Communiqué de presse

Atos et Météo France, c'est l'association d'un géant français, leader international de la transformation digitale, et du service hexagonal officiel de la météorologie et de la climatologie. Les deux acteurs ont publiquement annoncé, via un communiqué de presse publié le mardi 12 novembre, s'être associés en vue du développement d'une plateforme de prévision des productions d'électricité renouvelable à destination des professionnels du secteur.Les installations vouées à la production de l'électricité renouvelable, comme les éoliennes ou les panneaux solaires photovoltaïques, ont un rôle croissant alors que le monde vit une période de transition énergétique. Mais leur production dépend, par définition, des conditions météorologiques, qui ont une réelle influence.C'est ainsi que la plateforme développée par Atos et Météo France doit permettre aux producteurs et agrégateurs d'électricité renouvelable de disposer d'un véritable outil aidant à prévoir la quantité de ressources vertes disponibles. Ils pourront alors anticiper leurs besoins de production et les conditions d'équilibre du système. Cela devrait aider à améliorer l'intégration des énergies renouvelables au sein du réseau électrique français et européen.Pour faire vivre la plateforme, Atos utilise son portefeuille de services Codex, alimenté par le Big Data et l'analytique. Cette dernière se nourrit des données météorologiques fournies par Météo France, mais aussi d'informations sur les équipements physiques en place et des historiques de production.La plateforme conjointement développée par les deux entités utilise des algorithmes qui évoluent grâce au machine learning, dans le but de proposer des prévisions toujours plus précises, et de fournir un service de météo-sensibilité. «», a déclaré le directeur du marché Énergie et Utilités d'Atos, Franck Chevalley.