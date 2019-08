Pour l'Institut Montaigne, la transition énergétique passera par les efforts du secteur du bâtiment

© Pixabay

En l'état actuel des choses, la neutralité carbone pour 2050 est inenvisageable

Encore loin de l'objectif annuel des 500 000 rénovations énergétiques

© Institut Montaigne

Le projet de loi Energie et Climat, pas si inutile pour la rénovation énergétique ?

« Le présent projet de loi a le mérite de passer par une phase explicative rendant obligatoire dès 2022 a réalisation d'un audit énergétique en cas de vente ou de location d'une passoire thermique. L'obligation de réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique des passoires thermiques n'arrivera qu'en 2028. Celle-ci sera assortie de mécanismes contraignants qui seront définis en 2023 dans le cadre d'une programmation quinquennale de l'énergie. Cette-dernière sera accompagnée d'une feuille de route quinquennale de la rénovation énergétique des bâtiments ». Institut Montaigne, rapport Rénovation énergétique : chantier accessible à tous, juillet 2019.

Le regroupement de diverses étapes en une seule et même offre, pour simplifier des démarches

Source : Institut Montaigne

Le projet de, voté le 25 juillet en commission mixte paritaire au Sénat, a fixé l'objectif de, comme le souhaite le gouvernement. Cet objectif doit passer par laet l', ce qui implique, comme on peut s'en douter, un effort de tous les secteurs. Mais le projet de loi n'aborde pas vraiment la question de la. Or, «», prévient l'Le groupe de réflexion français, dans son rapport sur la rénovation énergétique publié au mois de juillet, rappelle très justement queen France. À lui tout seul, il compte. Si le secteur se positionne derrière celui des transports,, rien que ça. Ce qui renforce l'importance de porter une part significative de l'effort sur le bâtiment.Pour encourager le secteur, l'État dépense déjà environ cinq milliards d'euros par an, tout dispositifs confondus, pour rénover le parc immobilier existant. Mais cela reste largement insuffisant.par exemple, on a noté une. Une goutte d'eau.Concrètement, à ce rythme, la neutralité carbone en 2050 est inenvisageable. Pourtant, des solutions existent pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments.L'Institut Montaigne s'est intéressé à la différence entre l'offre, existante nous le disions, et la demande, qui n'augmente pas. Les maîtres d'ouvrage, à qui revient la charge d'entreprendre les, rencontrent nécessairement des obstacles. Le premier étant la rentabilité. Pour les propriétaires, copropriétaires ou mairies, les obstacles sont liés aux finances, à la mésentente entre copropriétaires, au manque d'information ou d'accompagnement. Non,. Il faut donc la rendre attractive.Pour cela, la collaboration entre les pouvoirs publics et les acteurs privés paraît nécessaire. Il est dans leur intérêt d'investir le champ de la rénovation énergétique. Leinvite ainsi le secteur à «», et àPour favoriser la rénovation énergétique, le groupe de réflexion propose de, en regroupant notamment lessous une même offre, vendue ensuite par l'entreprise au client. Mais l'émergence d'offresdoit reposer surL'Institut Montaigne propose notamment de nommer un, dans le cas d'un habitat individuel, qui renforcerait la confiance des particuliers et pourrait traiter les litiges entre ces derniers et les artisans. Dans les copropriétés, rétablir le vote à la majorité simple concernant les travaux d'efficacité énergétique en copropriété pourrait aussi favoriser la rénovation énergétique.