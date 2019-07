Qu'y a-t-il dans la loi Energie et Climat votée le 25 juillet ?

Que prévoit le texte ?

La question de la rénovation thermique des logements n'avance pas...

Une loi quinquennale d'ajustement

Source : Sénat

Si les divergences ont été nombreuses, les députés et sénateurs sont finalement parvenus à un accord après s'être réunis en(CMP) le jeudi 25 juillet, autour duvisant à respecter et à atteindre l'objectif dede la France à l'horizon 2050. Avant qu'elle soit définitivement adoptée au mois de septembre par le Parlement, faisons le point sur le contenu précis de cette loi, devenue primordiale face à l'urgence écologique et climatique.Le projet de loi vient clairement actualiser les objectifs de la, qui sera redéfinie de manière officielle après son adoption. Le texte prévoit ainsi d'atteindre la, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six, mais pas que.En outre, cet objectif suprême est accompagné par un impératif de. Les précédentes dispositions, établies en 2012, tablaient sur une baisse de 30%. Ensuite, la loi vise à. Concernant la, celle-ci est, ce qui ne va pas enchanter les détracteurs de l'énergie nucléaire.Le Sénat a aussi souhaité renforcer les objectifs fixés par le texte en faveur deset notamment en matière d'hydrogène, de biomasse, d'hydroélectricité et d'éoliennes en mer.Lors de la CMP, le sénateur de la Loire-Atlantique, Ronan Dantec, a pointé du doigt. Selon l'élu, qui a menacé de ne pas voter le texte, son point faible, «», a-t-il pesté.Ce point sera rediscuté lors du projet de loi de finances de 2020, où les assemblées verront la volonté (ou pas d'ailleurs) du Gouvernement d'agir sur les passoires thermiques. Pour l'heure,L'un des points positifs à relever de cette réunion en commission mixte paritaire est le rendez-vous désormais programmé sur la. Les parlementaires ont décidé depour réviser cette dernière et légiférer sur la politique énergétique nationale à adopter pour les 5, 10 et 15 prochaines années, et ce. Avec cette loi, qui fait office de, le Parlement voit son rôle renforcé en matière de politique stratégique énergétique et climatique.La loi devra donner les objectifs de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), de consommation énergétique finale et de consommation énergétique primaire fossile. En outre, elle précisera leset ceux de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment.Le projet de loi fixe par ailleurs unapplicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles, situées sur le territoire métropolitain continental, qui émettent plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure (COe/MWh). Cette disposition, inclue dans l'article 3 du texte, sera appliquée dès le 1janvier 2022 et permettra de, qui pourront toutefois être à nouveau sollicitées en cas de pic de consommation.