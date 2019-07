L'Écosse est capable de générer deux fois la consommation des ménages en énergie éolienne

L'éolien, une stratégie gagnante

L'Angleterre en embuscade ?

et les, une histoire d'amour qui devrait durer. Au fil des années, la nation constitutive du Royaume-Uni a multiplié les projets en la matière. Elle est même devenue la première du monde à avoir installé le tout premier parc éolien flottant , mis en service en octobre 2017. Bref, les éoliennes font désormais partie intégrante des paysages écossais, permettant ainsi de produire une énergie durable en continue. En 2016 également , l'Écosse parvenait à produire plus d'électricité qu'elle n'en avait consommé en 24 heures. À ces prouesses sus-citées vient s'ajouter un nouveau record inédit, si l'on se réfère aux dernières données publiées par WeatherEnergy . D'après son rapport daté du 15 juillet 2019, un total dea été produit entre janvier et juin 2019.Dans l'idée, cette énergie est suffisante pour alimenter pas moins de. Or, comme le précise le document, l'Écosse ne compte « que » 2,46 millions de ménages éparpillés sur ses 80 077 km² de territoire. Autrement dit, ses infrastructures éoliennes ont produit assez d'électricité pour une population comptabilisant presque le double de foyers du pays.», a de son côté déclaré Alex Wilcox Brooke, Responsable du projet d'énergie météorologique à la Severn Wye Energy Agency. Un surplus qui pourrait à l'avenir profiter à l'Angleterre, à n'en pas douter.