Voici la première hydrolienne biomimétique : elle ondule comme un poisson et produit de l'électricité !

EEL Energy espère attirer les investisseurs en vue de déployer cette technologie, brevetée au niveau international, à d'autres parties du monde. Le Congo, l'Amazonie, le Chili, les États américains de l'Alaska et du Mississippi sont par exemple ciblés. « Généralement, ce sont des populations autochtones qui n'ont pas accès à l'électricité. S'il y a un cours d'eau à côté, on peut mettre nos machines et leur faire de l'énergie moins chère et complètement décarbonée », explique Franck Sylvain.