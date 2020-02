Honor Magic Earbuds : de vrais concurrents des Airpods Pro, deux fois moins chers

© Honor

Design des Freebuds 1 et ANC

Compromis mais moitié de prix

Entre le premier Honor Flypods Lite / Huawei Freebuds noyé dans les premières gammes d'écouteurs sans fil, les Honor Flypods / Huawei Freebuds 2 en clones d'Airpods intéressants mais passés sous le radar, et les Huawei Freebuds 3 prometteurs mais ne tenant finalement que peu leurs promesses, il ne restait pas grand-chose pour nous faire rêver. Honor compte bien changer la donne avec l'annonce des Magic Earbuds.L'enveloppe avec terminaison en tige des Magic Earbuds ne va pas piocher trop loin, reprenant l'essentiel de ce qui constituait les Honor Flypods Lite, en épaississant cette terminaison. La comparaison s'arrête cependant là.En effet, d'entrée de jeu, on note la présence sur ces intras de la technologie de réduction de bruit active. Basée sur le même modèle que celle des Sony WF-1000xm3 ou les Airpods Pro , cette technologieutilise un duo de microphones (un externe, l'autre près de l'oreille) pour s'ajuster en permanence en mesurant son propre effet au niveau de l'oreille.Honor indique que trois configurations existeront pour le fonctionnement de cette technologie : café, métro et avion.Assez confiante quant à cette réduction de bruit active, la marque indique que l'atténuation pourrait atteindre environ 27 dB, un chiffre croisant ceux des Airpods Pro et dépassant ceux du modèle de Sony.L'isolation de la voix (en appel) est confiée à trois micros fonctionnant simultanément. La transmission de la voix restant le parent pauvre du True Wireless, on attend d'entendre le résultat.Côté son, les Honor Magic Earbuds s'appuieraient sur des transducteurs dynamiques de 10 mm. Aucun détail ne nous est dévoilé concernant le type de membrane ou la présence éventuelle d'un montageOn n'apprend rien non plus à propos du bluetooth. Les Magic Earbuds s'appuieront vraisemblablement sur une puce Bluetooth 5 et permettront, avec un smartphone sous EMUI 10.0, d'utiliser un mode d'appairage rapide semblable à celui des Airpods, système déjà aperçu sur les Huawei Freebuds 3 L'autonomie annoncée, elle, est décevante : trois heures 30 minutes seulement en fonctionnement musical et trois heures en appel, le petit boitier de charge permettant de porter l'utilisation à 12 ou 13 heures. À noter que la plupart des produits concurrents profitent plutôt d'entre quatre heures 30 et six heures d'autonomie. La recharge des Magic Earbuds s'effectue en USB-C, le produit ne bénéficiant pas de l'induction.Si, sur le papier, rien ne semble faire de ces Honor Magic Earbuds des intras exceptionnels, leur tarif de 130 euros explique pratiquement tout. Sensiblement moins chers ( 70 euros de moins) que leurs premiers concurrents ANC, et deux fois moins cher que les Airpods Pro ou Sony WF-1000Xm3, les Magic Earbuds profitent en outre d'un boitier aux dimensions réduites, parfaitement compatible avec une poche. Ces intras sortiront en blanc et en bleu turquoise d'ici le mois d'avril.