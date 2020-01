Les True wireless Bose Earbuds 500 et Earbuds 700 ANC teasés sur le site du FCC ?

Un boîtier pour deux références ?

simple boîte de recharge a priori connue, mais annoncée à part

Source : FCC

La mystérieuse référence 427929 apparue sur le site dévoile ainsi un boîtier de charge pour écouteurs ressemblant clairement à celui des Bose Earbuds 500 déjà montrés à travers plusieurs prototypes. Par ailleurs ce boîtier semble partager la même référence que celle entraperçue sur les premières images (très floues) de ces mêmes prototypes.S'il ne fait presque aucun doute que ce boîtier listé est bien celui des Earbuds 500, une chose est assez étrange : il est en effet très rare (jamais vu chez Bose, ni Sony, ni Apple) de lister seul un boîtier de charge. Cela pourrait signifier plusieurs choses.Premièrement, que la référence en question englobe à la fois le boîtier et les écouteurs, ces derniers apparaîtront simplement dans une mise à jour, ce qui est peu commun mais possible. Deuxièmement, que le boîtier seul utilise une puce Bluetooth autonome (les boîtiers de charge ayant rarement des puces Bluetooth), une solution plus évidente mais qui n'explique pas pourquoi boîtier et Earbuds 500 ne sont pas présentés ensemble.Enfin, et cela est compatible avec le point précédent : il est également envisageable que ce boîtier de recharge Bluetooth soit une base à la fois pour les Earbuds 500 et les Earbuds 700, ce qui expliquerait un peu mieux cette présentation solitaire. Le simple premier croquis des Earbuds 700 montre un design proche pour ne pas dire identique (extérieurement) aux Earbuds 500, l'utilisation d'un même boîtier pour une même base commune simplifierait les choses pour la firme. Il vaudrait mieux espérer cela pour les Earbuds 700, des écouteurs ANC dont le retard commence à devenir important.Mais avant de se perdre en supputations, rappelons que Bose a l'habitude de sortir ses produits bien avant la fin de l'embargo photo du FCC (ici le 14 juillet), généralement quelques semaines ou quelques jours après le listage (à peine une semaine dans le cas du Headphones 700). Nous risquons donc d'avoir des nouvelles officielles très rapidement.