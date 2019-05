Bose présente son nouveau casque à réduction de bruit, le Headphones 700

© Bose

Un design inédit et des commandes tactiles

De nouveaux micros pour améliorer l'isolation et la qualité des appels audios

Source : Bose

Leest devenu, en trois ans, une référence dans l'univers des. La marque américaine a imposé un standard à la fois pour samais également pour son système d'active qui permet d'éliminer les sons extérieurs pour profiter au mieux de sa musique.Avec le, Bose souhaite conserver cette place privilégiée dans le cœurs des audiophiles. Le constructeur a revu de fond en comble le design de sonqui arbore unbien plus fin que son prédécesseur. L'autonomie est, elle, annoncée à, dans la moyenne de ce que propose la marque.Les écouteurs disposent désormais dequi permettent de mettre en pause la musique ou de passer au titre suivant dans la playlist, en plus des trois boutons physiques qui donnent accès au niveau de batterie, au contrôle de la réduction de bruit et à l'etsont compatibles).insiste sur la qualité de son isolation sonore, qui a été retravaillée avec la présence de six microphones externes de dernière génération. Pour les appels, ce sont quatrequi se chargeront de capter la voix et de travailler le son pourLa marque indique que lesera compatible avec l'écosystème, sa technologie de réalité augmentée audio, introduite avec la paire de lunettes Frames au cours de l'année. Seules quelques applications sont disponibles aujourd'hui, mais le constructeur souhaite visiblement pousser cette technologie plus avant.Le Headphones 700 sera commercialisé au prix de 399,95 euros, dès la fin du mois de juin aux Etats-Unis. Bose n'a pas encore annoncé de date précise pour l'Europe.