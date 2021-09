Technics EAH-AZ60 et EAH-AZ40 : une seconde génération de True Wireless pour tous les goûts

Écouteurs les plus haut de gamme, les Technics EAH-AZ60 intègrent un système de réduction de bruit active hybride (ajustable en intensité via l'application), fonction que ne possèdent pas les EAH-AZ40. Autre plus, tout du moins théorique : l'intégration du codec LDAC, en plus des codecs

SBC et AAC. Il n'est pas précisé si la fonction Multipoint sera effective avec le codec LDAC, mais cela semble relativement improbable (faute de stabilité).