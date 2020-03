UPS va déployer une nouvelle flotte de drones de livraison

Lire aussi :

La ville de Nice utilise un drone pour surveiller la population pendant le confinement



Rotor inclinable

Source : Engadget

L'objectif annoncé du partenariat est de mettre au point une flotte de nouveaux drones de livraison plus silencieux et polyvalents.UPS compte en fait utiliser la technologie déjà mise au point par Wingcopter pour réaliser une nouvelle génération de drones pouvant être utilisés pour des livraisons. Selon l'enseigne, plusieurs éléments l'ont amenée à choisir la start-up allemande, la première étant que les drones de Wingcopter disposent d'un rotor inclinable. Celui-ci permet au drone d'afficher une plus grande vitesse et un bruit réduit lors de ses trajets. Une fois arrivé à destination, ce rotor pivote, permettant au drone d'atterrir verticalement dans des espaces restreints. Le communiqué précise que ce rotor «».Une fois prêts, ces appareils seront proposés aux États-Unis comme à l'international. La compagnie UPS multiplie les initiatives dans le secteur de la livraison par drone. En septembre dernier, elle est devenue la première entreprise de livraison à pouvoir utiliser ce type d'appareils . L'année dernière, elle avait déjà lancé ses premières livraisons d'échantillons médicaux