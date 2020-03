La ville de Nice utilise un drone pour surveiller la population pendant le confinement

Un drone pour surveiller les Niçois

Le drone de la société @drone_06 en action sur l'avenue Jean-Médecin à #Nice06 Muni d'un haut-parleur, l'engin répète deux messages préenregistrés: "Les déplacements sont interdits sauf dérogation" et "respectez les distances de sécurité s'il vous plaît" @Nice_Matin #Nice06 pic.twitter.com/z8WlswT8fs — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) March 19, 2020

Source : Nice Matin

Depuis ce mardi, la France entière est soumise à des mesures de confinement, dont l'objectif est d'éviter autant que possible les sorties, pour se limiter à l'essentiel. Toutefois, face à l'attitude irresponsable de certains, la ville de Nice a mis au point un système de surveillance inédit.En effet, un drone survole depuis hier le centre-ville et les grands axes de la ville. Piloté par la société Drone 06, le drone se charge de répéter deux messages préenregistrés à savoir «» et «».Un dispositif qui pourrait prochainement être appliqué dans d'autres villes, pour venir en soutien des forces de l'ordre. À noter également que Nice, comme d'autres villes, en vient à durcir les mesures de confinement. Un couvre-feu a été mis en place ce vendredi 20 mars et la célèbre promenade des Anglais a été fermée.