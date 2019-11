DJI travaille sur une technologie qui permet de suivre les drones alentours via son smartphone

© DJI

Une appli qui fonctionne grâce au Wi-Fi Aware

Améliorer la sécurité et apaiser les débats liés à la dangerosité des drones

DJI continue d'innover et d'améliorer la sécurité autour des drones à double sens, que ce soit pour les appareils eux-mêmes, qui seront équipés de capteurs d'avions et d'hélicoptères à partir de début 2020 , ou pour les personnes qui se trouvent à proximité immédiate d'un aéronef, et qui seront bientôt informés de leur présence, directement sur leur mobile.Le constructeur chinois a annoncé, mercredi 13 novembre, être en train de développer une technologie qui permettrait à tout un chacun d'avoir une trace en temps réel sur les drones qui volent à proximité.Le mécanisme prendrait la forme d'une application mobile, téléchargeable gratuitement, qui serait mise à disposition du public dès l'année prochaine. La société DJI indique que l'appli fonctionnerait en Wi-Fi Aware et serait capable de recenser les drones se trouvant dans un rayon de 1 km autour de sa position. Le Wi-Fi Aware, développé par la Wi-Fi Alliance, est un système qui permet à des terminaux compatibles de communiquer entre eux sans avoir à passer par un réseau mobile.Dans le cas des drones, l'appli pourrait ainsi adresser des notifications automatiques à l'utilisateur si elle détecte un drone présent dans son rayon d'action. Les drones fabriqués ces dernières années sont compatibles avec la technologie, et pas uniquement ceux fabriqués par DJI.En développant cette application, l'objectif de DJI - qui n'a pas encore obtenu l'approbation réglementation nécessaire - estLa firme apporte ainsi une réponse à la question de la sécurisation dans un contexte difficile, où l'on redoute les accidents causés par des drones qui impliqueraient des personnes physiques ou d'autres objets volants.Ce système pourrait donc constituer une excellente alternative au système de détection AeroScope, mis au point par l'entreprise pour détecter des drones sur des kilomètres à la ronde, grâce à une puissance de transmission bien supérieure. Mais pour l'heure, aucun autre fabricant n'a souhaité collaborer avec DJI.