Le tout petit drone DJI Mavic Mini se dévoile en specs et en images sur Internet

Moins de 250 grammes : mission accomplie

Une annonce imminente

Source : The Verge

Deux semaines plus tard, on découvre des images ainsi que de nouvelles caractéristiques de ce Mavic Mini.Les informations proviennent du revendeur canadien Newegg, qui propose à la vente un mini-drone Mavic Mini pour 645,20 dollars canadiens (environ 445 euros), à l'heure d'écrire cet article. Le site ne donnant pas les dimensions de l'appareil, il reste néanmoins impossible de vérifier les mensurations estimées. L'une des images officielles publiées par Newegg montre tout de même que le drone, une fois replié, est capable de tenir dans la paume de la main.DroneDJ, le site ayant diffusé les photos du mini-drone il y a deux semaines, a pour sa part publié un nouveau post le 24 octobre . Il place côte à côte le mini-drone et un iPhone, montrant que les deux appareils ont une taille similaire.Le poids de ce mini-drone est connu : 249 grammes. Avant la mise en vente de Newegg, les rumeurs estimaient que le Mavic Mini pèserait environ 245 grammes. DJI aura manifestement fait tout son possible pour que son nouveau modèle affiche un poids inférieur à 250 grammes. Au-delà, l'utilisation, aux Etats-Unis, de ce nouveau Mavic aurait nécessité une déclaration auprès de la(FAA) américaine. Notons par ailleurs que, jusque-là, l'appareil le plus léger de DJI était le Mavic Air, avec 430 grammes sur la balance.Le Mavic Mini ne sera pas capable de filmer en 4K, contrairement au Mavic Air et au Mavic Pro. DroneDJ interprète cette absence technologique comme une volonté de DJI de ne pas empiéter sur les ventes de ces deux autres modèles. La caméra du Mavic Mini disposera donc d'une résolution de 2,7K. Le mini-drone affiche également une autonomie de vol de 30 minutes.Les rumeurs concernant le Mavic Mini gagnent chaque jour en crédibilité. De nouvelles photos de l'appareil ont été mises en ligne le 27 octobre sur le site allemand. En outre, une annonce de la part de DJI est prévue ce mercredi : l'officialisation de l'appareil est probablement imminente.