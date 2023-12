iOS 17.2 : découvrez les très nombreuses nouveautés de la mise à jour de l'iPhone

On y prête peu d'attention, mais l'application Météo d'iOS subit régulièrement quelques améliorations pour afficher toujours plus de données. iOS 17.2 propose aujourd'hui de nouveaux widgets à afficher sur votre écran d'accueil. La mise à jour inclut aujourd'hui l'affichage de l'heure du lever et du coucher du soleil, les conditions météo pour les prochains jours, et une vue « Détails » qui présente l'indice UV, la vitesse du vent et les précipitations.