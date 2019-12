OWC Accelsior 4M2 : un quad SSD PCIe jusqu'à 8 To et 6000 Mo/s pour Mac

© OWC

Source : AnandTech

Les planètes sont alignées. Alors qu'Apple lançait il y a peu son flamboyant (et dispendieux) Mac Pro , la marque américaine OWC (Other World Computing), spécialisée entre autres dans les accessoires et composants d'upgrades pour Mac, lance le SSD PCIe 8x le plus rapide de son histoire : l'Accelsior 4M2. Le bougre intègre quatre SSD M.2 pour une capacité de stockage maximale de 8 To et plus de 6000 Mo/s de débits en lecture et écriture.Dans les faits, le périphérique est basé sur une puce PCIe 3.0 de chez ASMedia (ASM2824), configurée pour gérer quatre slots PCIe 3.0 au format M.2. Quatre slots sur lesquels viennent se loger quatre SSD M.2-2280 OWC Aura P12. Ces derniers utilisent eux-mêmes des contrôleurs PS5012-E12 de chez Phison et de la mémoire 3D TLC signée Toshiba). SSD (très) performant oblige, OWC mise sur un large système de dissipation passif pour maintenir les températures du dispositif à un seuil acceptable.Côté stockage, le OWC Accelsior 4M2 est décliné en plusieurs modèles pour des capacités de 1 To, 2 To, 4 To ou carrément 8 To. Comme évoqué plus haut, les vitesses de transfert s'établissent à plus de 6000 Mo/s. En l'état 6318 Mo/s maximum en lecture séquentielle et jusqu'à 6775 Mo/s en écriture séquentielle selon AnandTech.Le média spécialisé explique en outre que ce quad SSD est conçu pour fonctionner avec la solution SoftRAID, afin d'exploiter les différents modes RAID (RAID 0, RAID 1, JBOD...) sur Mac. Notons enfin que si l'Accelsior 4M2 est avant tout pensé pour fonctionner sur Mac, il est tout à fait possible de l'utiliser sur PC. Les utilisateurs PC devront par contre se rabattre sur le propre logiciel RAID, apprend-on.Le produit est attendu sur le marché durant la semaine du 30 décembre à partir de 479,99 dollars pour la version 1 To. Le modèle 8 To est pour sa part annoncé à 1599,99 dollars, tandis qu'une version barebone de la carte, dépourvue de SSD, sera disponible à 249,99 dollars. Une garantie de 5 ans est enfin annoncée.