Intel lance ses nouveaux SSD 665p en QLC seconde génération

Plus d'un an après avoir lancé sa première série de SSD à mémoire QLC, et deux mois après l'annonce des modèles 665p , le nouveau SSD grand public se révèle. Au programme, quelques modifications minimes de la conception, et surtout le choix de passer de la NAND 3D QLC Intel à 64 couches à la nouvelle NAND 3D QLC à 96 couches.Qu'on ne se méprenne pas, le SSD 665p d'Intel reprend le contrôleur Silicon Motion SM2263 NVMe SSD. Les quelques améliorations de mémoire ne sont donc pas révolutionnaires, mais permettent d'obtenir une exécution globale supérieure : le passage à la mémoire 96 couches bonifie en effet les performances de 13,6 %, d'après le constructeur, dans le meilleur des cas. Pas de quoi entraîner un impact immédiatement perceptible pour les utilisateurs, même sur un ordinateurLà où cette mise à jour trouve tout son sens, c'est sur l'endurance. Intel estime que cette caractéristiques est ainsi améliorée de 50 % par rapport à celle du 660p ! Deux versions seront proposées, à 1 To ou 2 To. Là encore, la répercussion ne se mesure pas de la même façon. En revanche, le gain d'endurance est clair vis-à-vis des précédents modèles : 300 TBW contre 200 TBW pour le modèle 1 To et 600 TBW contre 400 TBW pour la version 2 To.Les téraoctets écrits (TBW) permettent en effet d'estimer la durée de vie d'un SSD. Concrètement, cette mesure indique la quantité au-delà de laquelle les cellules de la mémoire ne peuvent plus stocker de données.Les tarifs n'ont pas encore été dévoilés, mais devraient s'échelonner sur ceux de la précédente génération. Le modèle 1 To de la gamme 660p est par exemple disponible à 130 €. À propos des nouveaux SSD 665p, sachez qu'il n'y aura pas de format 512 Go. Selon le constructeur, les performances et l'investissement ne valent pas le coup.En ce qui concerne la version 2 To, il faudra attendre le premier trimestre 2020, pour des disques SSD qui ne sont donc pas au niveau des performances des principales références du marché comme le Samsung 970 Pro ou le WD Black SN750. En revanche, Intel prévoit de passer une nouvelle vitesse en s'attaquant à des modèles 144 couches , après les 96 actuelles.